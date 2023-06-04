Как избавиться от тли и не навредить растениям – есть безвредные приемы

Это букашки, которых муравьи используют как «дойных коров» и всячески помогают им размножаться как можно больше. Если она завелась у вас в огороде – надо срочно выводить, иначе пройдет всего пара недель, и тля образует целую колонию, пожирающую посадки. А если идет дачный сезон, образуются завязи, зреют плоды?

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Травить растения «химией» совсем не хочется, чтобы она не впиталась и не сказалась на будущем урожае.

Поэтому лучше всего использовать безвредные народные способы.

- мыльный раствор - разведите 4-5 ст.л. хозяйственного мыла в 10 литрах воды и опрыскайте грядки. Лучше всего применять дегтярное мыло.

- отвар табачной пыли. Залейте 1\2 стакана табачной пыли 1 литром воды и прокипятите 30 минут. Долейте водой до полного ведра и дайте сутки настояться, затем процедите отвар и разбавьте водой в пропорции 1:2. В полученный настой добавьте 10 граммов стружек хозяйственного мыла, размешайте до полного растворения и опрыскайте растения.

- настой золы. Разведите 2 стакана древесной золы в 10 литрах воды, поставьте в темное место на день настаиваться, к вечеру можно обрабатывать грядки.