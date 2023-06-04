Какую опасность для женщин несут дачные работы

Гинеколог Тамара Климентова объяснила, что работа на даче несет большую опасность для женского организма. Врач призвала представительниц слабого пола быть поосторожнее с тяжестями.

© ФедералПресс

«При подъеме тяжестей в брюшной полости повышается давление. А постоянно повышенное внутрибрюшное давление со временем заставляет органы малого таза смещаться – это называется пролапсом», – говорит врач.

Гинеколог уточнила, что женский организм имеет особое строение – ослабленный мышечный корсет. Это связано с функцией деторождения.

Подобный недуг, который описала Климентова, появляется у женщин с возрастом, однако иногда встречается и у молодых.

Заболевание могут спровоцировать не только давление в брюшной полости, но и хронические болезни, нарушение синтеза стероидных гормонов, малоподвижный образ жизни.