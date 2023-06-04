Эксперт Федотов: первые подберезовики и маслята уже появились в Подмосковье. Такой вывод он сделал на основе ТВП — температурно-влажностных провокаций. По словам автора «грибных прогнозов», теория доказывает, что для хорошего плодоношения грибница должна испытать некий стресс. Так что теперь главное, чтобы следующие три недели не были жарко-сухими.

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По словам Сергея Федотова, с 1 по 15 июня можно уже наткнуться в так называемых «собирательных» количествах: подберёзовики, подосиновики, маслята, белые-колосовики, летние опята, шампиньоны. Также до 15 июня продолжат плодоносить поздне-весенние грибы — Трутовик серно-жёлтый (ТСЖ), майская рядовка.

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Какие грибы можно найти в Подмосковье?

Ароматные опята

Говорушки растут на поваленных деревьях и пеньках. У них шикарный аромат, поэтому из них можно смело варить суп. Или же сделайте соус или жюльен.

Подберёзовик

Ножка подберезовика с возрастом и при отсутствии достаточного увлажнения становится «деревянистой». Гриб хорош для жарки, отваривания, сушки. Но постарайтесь не перепутать его с болотным собратом — грибом с розовой губкой, который к тому же очень горький.

Крепкая майская рядовка

Крепенький грибок хорош для тушения и жарки.

Лисички

Несмотря на отсутствие ярко выраженного грибного запаха, как у опят, лисичка практически никогда не бывает червивой. Варёные лисички с картошкой — непоколебимая классика!

Колосовики благородные

Трубчатые грибы, которые появляются, когда начинает колоситься рожь, любят и ценят особенно — ведь они первые из так называемых благородных.

Маслята

Маслёнок идеален для жарки и маринования. Однако чистить его лучше в перчатках, иначе будете долго отмывать руки.

Трутовик серно-жёлтый

Яркий трутовик очень людь гурманы . Лучше всего делать из него котлеты.

Навозники всех мастей

У этих грибов огромное количество разных видов и подвидов. Эксперты утверждают, что навозники, несмотря на специфическое название, очень вкусные. Но нужно быть осторожным и на всякий случай не брать те грибы, если есть даже толика сомнений.