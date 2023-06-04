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Названы 7 вещей, которые нельзя выкидывать из дома

Некоторые вещи, согласно мнению эзотериков, привлекают в дом счастье, благополучие и удачу. Если эти предметы вдруг стали ненужными, то выкидывать их категорически запрещено, чтобы не накликать беду.

Названы 7 вещей, которые нельзя выкидывать из дома
© ФедералПресс

Хлеб и соль

Эти продукты символизирует сытую жизнь и достаток, а также семейное счастье и благополучие. Если хлеб в доме заплесневел, то его нельзя выкидывать в мусорку. Самый правильный способ – отдать птицам. Соль также запрещено выбрасывать. Ее рекомендуют просто рассыпать по земле.

Аксессуары

Сумка и кошелек вышли из моды или просто потеряли достойный вид? Не спешите отправлять эти предметы в мусорное ведро, если не хотите выбросить из своей жизни удачу. Эти ненужные аксессуары советуют сжигать или закапывать под деревом.

Фотографии

Избавляться от фотоальбомов или отдельных снимков нужно только при помощи огня. Если фото будут выброшены, то с людьми, которые на них запечатлены, может произойти что-то плохое, например порча или сглаз.

Детские вещи

Если детская одежда не нужна, то правильнее всего отдать ее нуждающимся, так как если вещи окажутся на мусорке, то вы сами накликаете на ребенка несчастную жизнь.

Свадебные вещи

Чтобы не привлечь в семейную жизнь беду, стоит сохранять свадебные костюмы и платья, а не выбрасывать их в мусорку.

Церковная атрибутика

Иконы, крестики и прочая церковная атрибутика считаются оберегами, поэтому выбрасывать эти вещи строго запрещено. Если же твердо решили от них избавиться, то стоит просто отнести вещи в храм.

Часы

Нельзя отправлять в помойку именно рабочие часы, так как вместе с ними из жизни утечет время, пишет «Стерлеград».

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