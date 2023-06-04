Простое, но не обычное: почему алоэ непременно должно быть в каждом доме

Выращиваю дома алоэ очень давно, лет двадцать. Сейчас у меня два красавца. Ветвистые и раскидистые. Прям просятся на пересадку. Пришлось даже подвязать.

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Описание растения

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Алоэ — это многолетнее лиственное растение-суккулент. Родиной его считается Африка. А своим названием оно уходит корнями в греческий язык. И даже упоминается в Библии. В России часто используют название «столетник».

Обычно выращивают дома два вида: алоэ древовидное и алоэ вера. Но на самом деле видов великое множество.

Это растение способно цвести, становясь ещё прекраснее. Цветущее алоэ поражает своим видом и разнообразием оттенков. Цветки трубчатые, не крупные. Бывают белые, жёлтые, красные, оранжевые. Расположены на длинном цветоносе в верхушке растения.

Условия выращивания

солнце;

опрыскивания. Любит:

пересыхание почвы;

сквозняки;

перелив. Не любит:

Посадка, пересадка и размножение

Пересаживать алоэ нужно часто. Хоть каждый год в молодости. Потом пореже. Горшок брать размером чуть больше предыдущего. Землю мешаю обычную садовую с речным песком. Добавляю немного древесного угля и листового перегноя. Непременно вниз хороший дренаж (я керамзита слой насыпаю). А можно в покупной грунт сажать. Отлично подходит готовый для кактусов (суккулентов). Они же родственники.)))

Корневая система развита хорошо. Пересаживать алоэ легко и сразу заметно, как это растению нравится. Быстро нарастают новые побеги. Листочки становятся толще и мясистее. На коротком стебле их много. Они вытянутые и по краям имеют острые зубчики.

Размножать можно побегами, укореняя их во влажном песке. Но у меня поросль появляется рядом со старым деревцем, и я беру отсаживаю просто новое растение в отдельный горшочек.

Полив и подкормка

В силу своего строения это растение особенно требовательно к поливу. Ведь в листьях и стеблях содержится много воды (сока). Конечно, заливать вредно, может загнить. Но не рекомендуется допускать долгого пересыхание почвы. А ещё алоэ любит опрыскивания. Прям по листьям брызгаю из распылителя, и оно словно дышать легче начинает умытое. Читала где-то, что это делать не рекомендуется. Только сухое смахивание пыли. Из моего опыта, это вовсе не верное утверждение.

Особенности выращивания

Ещё домашнее алоэ любит солнышко и неплохо переносит прохладу до +12...+15°C. Но конечно, не стоит зимой оставлять цветок под открытой форточкой. Может подмёрзнуть и стать мягким.

Интересные факты

Иметь дома алоэ не только эстетически приятно. Всем известны его полезные стороны. Сок растения — просто кладезь полезных свойств. Как для внутреннего, так и для наружного использования. Он содержит массу биологически активных веществ.

Для применения в медицинских целях надо срезать (а лучше — отломить) у ствола нижний листик (не молодой, желательно от растения 3-5 лет), завернуть в пакет и убрать на неделю в холодильник. Потом достать, промыть, измельчить, отжать сок. Так добиваются наибольшей эффективности полезных веществ.

Сок легко выделяется даже от простого нажатия на срез листа.

Такой сок я добавляю в крем, а муж им смазывает небольшие раны, ссадины и ожоги. Кусочек алоэ хорошо приложить, привязать к занозе. Она потом легче выйдет, и быстрее затянется повреждённая кожа. Свекровь алоэ употребляет внутрь (берёт и просто ест его в свежем виде), но тут нужна осторожность и консультация с врачом. Так как сок алоэ обладает слабительным свойством.

Также делают настойки на спирту. Смешивают сок с мёдом и принимают для поднятия иммунитета. И ещё много-много разных народных рецептов, проверенных временем. Официальная медицина также использует сок алоэ. Его можно купить в аптеке, и он входит в состав разных мазей.