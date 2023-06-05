Названы способы надолго сохранить чистоту постельного белья

В первую очередь специалисты посоветовали стирать изделия не чаще одного раза в неделю. По их словам, слишком частая стирка приводит к их быстрому износу. Вдобавок они призвали не использовать хлор в качестве отбеливателя, поскольку из-за него могут появиться желтые пятна, если человек сильно потеет по ночам. В качестве альтернативы лучше применить пищевую соду и белый уксус.