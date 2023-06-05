$80.88-0.0987.10+0.52

Названы способы надолго сохранить чистоту постельного белья

Эксперты прачечной Sleep Foundation назвали способы сохранить чистоту постельного белья надолго. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Названы способы надолго сохранить чистоту постельного белья
© Lenta.ru

В первую очередь специалисты посоветовали стирать изделия не чаще одного раза в неделю. По их словам, слишком частая стирка приводит к их быстрому износу. Вдобавок они призвали не использовать хлор в качестве отбеливателя, поскольку из-за него могут появиться желтые пятна, если человек сильно потеет по ночам. В качестве альтернативы лучше применить пищевую соду и белый уксус.

Кроме того, собеседники издания рассказали, что устранить неприятные запахи от постельного белья поможет лимонный сок.

«Для достижения наилучших результатов используйте одну-две чашки лимонного сока. Либо налейте лимонный сок прямо в стиральную машину в начале стирки, либо замочите белье на ночь в горячей воде с половиной чашки данной жидкости», — пояснили они и предложили сушить изделия после стирки на бельевой веревке.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий