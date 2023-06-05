Кинолог назвал опасные для здоровья собак цветы

«Очень внимательно изучайте растения, которые вы приносите домой или выращиваете в огороде. Также не забывайте о том, что собаку нужно воспитывать, чтобы она случайно не отправилась съеденным цветком, пытаясь попробовать его на зуб», - сказал он.