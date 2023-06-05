Кинолог назвал опасные для здоровья собак цветы
Некоторые цветы, растущие в садах и парках, опасны для собак и могут стать причиной смертельного отравления. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«Очень внимательно изучайте растения, которые вы приносите домой или выращиваете в огороде. Также не забывайте о том, что собаку нужно воспитывать, чтобы она случайно не отправилась съеденным цветком, пытаясь попробовать его на зуб», - сказал он.
Так, особенно опасен для собак ландыш, подчеркнул кинолог.
«Ядовиты все части растения. Ландыш содержит сердечный гликозид, если съесть много ягод этого растения, то повышенная доза этого вещества может привести к летальному исходу», - уточнил президент РКФ.
По его словам, потенциально токсичные соединения содержатся в ирисах и нарциссах. Собаке, съевшей эти цветы, грозит расстройство желудочно-кишечного тракта. А каллы могут вызывать отек языка и гортани.
«Также не позволяйте собаке грызть пионы, люпины, тюльпаны, лилии, гипсофилу, хризантемы, делфиниумы, наперстянку, а также гиацинты и сирень. Они могут навредить вашему питомцу. Не допускайте и того, чтобы собака пила воду из вазы, в которых стоят цветы, поскольку она будет содержать вредные вещества, которые выделили срезанные растения», - сообщил кинолог.
Он добавил, что для животных также небезопасны крапива и борщевик, которые могут стать причиной серьезных ожогов.