Яблочные выжимки от сока могут стать органическим удобрением для пшеницы

О результатах своей работы группа исследователей Марцин Ружевич, Марта Вызиньска, Ежи Грабинский из Института почвоведения и растениеводства (Государственный научно-исследовательский институт, Польша), сообщили в статье, опубликованной в журнале Agronomy 2023 на портале MDPI.

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«Польша является одним из крупнейших производителей яблок в Европе. Значительная часть плодов используется для производства сока, после чего образуется побочный продукт в виде жмыха, который надо как-то использовать. Частично яблочный жмых пригоден в качестве кормовой добавки для животных, но лишь в ограниченном количестве, так как превышение разрешенной доли в корме приводит к ухудшению продуктивности животных.

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Большие масштабы производства, ограниченное применние в пищевой и кормовой промышленности, а также значительное содержание воды в выжимках затрудняют транспортировку и приводят к быстрому процессу порчи, что требует поиска экономических и логистических решений, благоприятствующих вторичному обращению с выжимками на благо окружающей среды, предпринимателей, а также потребителей.

Основные проблемы с использованием яблочного жмыха – их непрерывное производство и процессы ферментации, которые происходят в выжимках, что требует хранения сырья, его сушки и транспортировки. Возможным решением видится применение выжимок как экзогенного источника органического вещества для почвы.

Яблочные выжимки содержат значительное количество пектина, который связывает воду и может эффективно удерживать ее в почве, а также ценные элементы и фитохимические вещества с потенциальной пользой для здоровья почвы и растений.

Фитохимические компоненты яблочной выжимки обладают противогрибным действием против некоторых патогенов растений, а пектин может защитить растения от поглощения вредных тяжелых металлов и накопления их в тканях.

Поэтому было предпринято модельное исследование, чтобы определить, какое влияние оказывает внесение в почву различных количеств яблочных выжимок на растения пшеницы и их урожайность, определить оптимальную дозу яблочной выжимки, оказывающую наиболее благоприятное воздействие на растения.

Испытания проводились в 2019-2021 годах на яровой высокоурожайной пшенице сорта Харенда в условиях теплицы Института почвоведения и растениеводства - Государственного научно-исследовательского института в Пулавах. Яровая пшеница сорта Харенда дает зерно высокого качества, устойчива к полеганию и болезням.

Для эксперимента использовали горшки по 7 кг почвы. Экспериментальным фактором был уровень применяемого яблочного жмыха. Использовали четыре уровня факторов: K — контроль без добавления выжимки в почву, D1 — внесение выжимки в количестве 70 г/горшок (соответствует полевой норме внесения 1 тонна на гектар), D2 — внесение 140 г / горшок (соответствует полевойнорме внесения 2 тонны на гектар), и D3 - добавка 210 г/горшок (3 тонны на гектар).

Изучены свойства почвы, параметры фотосинтеза и структура урожая.

Было показано, что можно улучшить свойства почвы и урожайность растений пшеницы, добавляя в почву выжимки в количестве не более 2 тонн на гектар. При такой дозе значительно улучшались показатели структуры урожайности пшеницы, такие как кустистость растений, количество колосков и масса зерен в колосе, масса тысячи зерен. Поскольку это был модельный опыт, его следует рассматривать как отправную точку для полевых условий, в том числе, и для других видов злаков».