Как правильно сушить зонт

Зонт нельзя сушить закрытым, пока на нем есть капли воды, рассказал технолог Алексей Еремеев в разговоре с NEWS.ru. По его словам, это важно, чтобы ткань не приобрела неприятный запах, а винтики и спицы не покрылись налетом и не заржавели.

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Даже самые качественные и дорогие зонты при длительной эксплуатации имеют на деталях небольшие царапины, которые могут заржаветь от длительного воздействия на них воды, затем капли и полосы ржавчины будут видны на ткани зонта, особенно если зонт не темный, а светлый. Поэтому сначала, до того как зашли в квартиру, нужно несколько раз открыть и закрыть зонт, чтобы стрясти с него как можно больше капель воды. Затем дома раскрыть зонт вдали от источников тепла, поставить его, подождать, пока с него полностью стечет вода, — объяснил эксперт.

По его словам, когда капель не будет и он станет просто влажным, тогда его нужно досушить в полураскрытом состоянии, то есть закрыть купол, но не стягивая и не застегивая на хлястик. Важно подвесить зонт на крючок, не прижимая к другим вещам и желательно в помещении с хорошей циркуляцией воздуха, например в коридоре, отметил Еремеев.