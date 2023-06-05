Дачникам назвали эффективный способ борьбы со слизняками и кротами

Бороться со слизняками и кротами на участке дачники могут при помощи соли. Советы им дала ландшафтный дизайнер и агроном Анастасия Коврижных, передают «Белновости».

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По словам эксперта, многие дачники опасаются использовать соль, так как она может представлять потенциальную угрозу для плодородия — за исключением случаев, когда необходимо срочно избавиться от сорняков с мощной корневой системой. При этом Коврижных назвала ее рабочим способом борьбы со слизнями. Чтобы они перестали портить урожай, специалист посоветовала посыпать солью места, где вредители попадаются на глаза чаще всего. Усилить эффективность поможет комбинация нескольких методов сразу.

Кроме того, применение соли способно отогнать с участка кротов. Эксперт порекомендовала найти вырытые этими животными лунки, посыпать их небольшим количеством продукта, а затем прикрыть слоем почвы.