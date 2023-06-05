Раскрыты снижающие качество одежды ошибки при стирке

Эксперт по уборке Оливия Янг раскрыла снижающие качество одежды ошибки при стирке. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

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Так, специалистка объяснила, что многие люди ощущают зуд на коже, когда надевают на себя только что постиранную одежду. В подобных ситуациях она посоветовала прибегать к небиологическому порошку, поскольку ферменты в его составе не вызывают раздражения и подходят для чувствительной кожи.

При этом Янг предостерегла от использования большого количества средства в стирке.

«Шероховатость, которую вы чувствуете, — это тонкий слой остатков грязи и жесткой воде на вашей одежде. Из-за этого она может выглядеть выцветшей и грязной», — пояснила она и порекомендовала присмотреться к капсулам.

Кроме того, собеседница издания обратила внимание на необходимость тестировать одежду на наличие красящих материалов.

«Для этого плесните немного воды на одежду и промокните ее бумажным полотенцем. Если цвет отпечатался на нем, то стирайте вещи отдельно», — предложила она.