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Любительница уборки нашла необычный способ избавить стиральную машину от запаха

Любительница уборки, блогерша по имени Бэбс, публикующая в одной из популярных социальных сетей ролики под псевдонимом @brunchwithbabs, нашла необычный способ избавить стиральную машину от неприятного запаха. На ее новый ролик обратило внимание издание The Sun.

Назван необычный способ избавить стиральную машину от запаха
© Lenta.ru

Она предложила чистить эту технику с помощью лимона и зубной пасты.

«Когда-нибудь забывали вытащить постиранное белье, оставляли его мокрым в стиралке за ночь, и на следующий день машинка пахла?» — спросила она подписчиков.

После этого блогерша продемонстрировала, как кладет в барабан машинки разрезанный лимон без семян и выдавливает туда зубную пасту.

По словам Бэбс, на один барабан хватает примерно столовой ложки пасты.

«Просто положите две половинки лимона в стиральную машину и включите горячий цикл. И все», — заверила она.

По ее словам, домашнее средство работает так же эффективно, как дорогие отдушки для стиральных машин.

Ранее любительница уборки по имени Кей Би рассказала, какую часть микроволновки забывают мыть чаще всего. Би напомнила, что при мытье микроволновой печи стоит уделить внимание прибору со всех сторон: и снаружи, и внутри, и внизу.

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