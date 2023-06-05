Глянцевый ламинат в дизайне интерьеров: плюсы и минусы

Глянцевый ламинат в интерьерах смотрится по-особенному празднично. А еще материал считается долговечным, простым в уходе и прочным. Однако многое зависит от цены ламината, чем толще верхняя панель – тем он дороже. Самые востребованные модели – с толщиной от 8 мм.

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Глянцевый ламинат имеет один неоспоримый плюс – блестящие полы зрительно увеличивают пространство, особенно если они светлых тонов. За счет светоотражения комнаты кажутся объемнее.

Однако есть и минусы у такого покрытия – на глянце заметны любые, даже небольшие царапины. Поэтому за чистотой дома придется следить пристально, не допускать появления песка и пыли. Также нельзя ходить по такому полу босиком – от ног остаются следы.

При укладке глянцевого ламината главное – правильно подготовить основание, выровнять его, чтобы покрытие не пошло трещинами и не разошлось в замках.

Если стяжка в доме неровная, можно сделать предварительно «черновой» пол – из досок или листов фанеры толщиной 10 мм. Также обязательно используйте подложку - она сглаживает незначительные неровности и служит звукоизоляцией.