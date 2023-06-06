Агрессия, страх или любовь: что кошка «говорит» глазами

Люди лучше понимают собак, нежели кошек, так как у них выразительные мимика и язык тела, которые можно довольно точно прочитать.

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Эмоции мурлык не так прозрачны, и считается, что они достаточно замкнуты.

Однако все дело в том, что люди просто не замечают и не понимают, что они пытаются донести. Прочитать эмоции кошек можно по их глазам, пишет издание The Spruce Pets.

Возбуждение

Любое сильное эмоциональное возбуждение — страх, гнев, удовольствие, азарт — может привести к внезапному расширению зрачков кошки. Хозяин может наблюдать, как зрачки животного увеличиваются (из-за чего ее глаза кажутся черными) во время визита к ветеринару или когда на улице раздаются громкие звуки. В других случаях зрачки расширяются, когда мурлыка удивлена появлением другой кошки.

Доверие

Открытые глаза в сочетании с расслабленной или даже покорной позой тела могут быть признаком большого доверия. Например, кошки, которые трутся головой о человека или другое животное, таким образом выражают доверие и, возможно, даже любовь.

Господство

Кошачьи глаза, которые немигающе смотрят на расстоянии, могут быть признаком контроля, доминирования или даже агрессии. Просто используя этот немигающий взгляд, кошка может предупредить и удержать других представителей семейства кошачьих от приближения к принадлежащим ей мискам с едой, лотку или другой важной территории.

Агрессия

Прищуренный взгляд указывает на сильную эмоцию — страх или агрессию. Прищуривание также защищает глаза от потенциальных когтей противника. Стоит избегать встречаться взглядом с незнакомой потенциально опасной кошкой, чтобы не спровоцировать нападение.

«Воздушный поцелуй»