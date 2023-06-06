Разделочные доски являются источником микроскопических частиц в пище

Для проведения эксперимента ученые попросили шестерых добровольцев различными способами нарезать морковь на разных типах разделочных досок. В одних случаях морковь нарезали, а в других просто симулировали процесс, двигая ножом по доске. После этого ученые собрали микрочастицы для дальнейшего исследования.Специалисты подсчитали, что при использовании разделочных досок образуется от 14 до 71 миллиона микрочастиц в год. Количество этих частиц может варьироваться в зависимости от способа нарезки, материала доски, вида продукта и других факторов. Оказалось, что при нарезке на деревянных досках выделяется в 4-22 раза больше микрочастиц, чем при шинковании на пластиковых досках.