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Разделочные доски являются источником микроскопических частиц в пище

Специалисты из Американского химического общества выяснили, что использование разделочных досок для измельчения пищи приводит к попаданию в организм человека микроскопических частиц.

Разделочные доски являются источником микроскопических частиц в пище
© Мир24

Для проведения эксперимента ученые попросили шестерых добровольцев различными способами нарезать морковь на разных типах разделочных досок. В одних случаях морковь нарезали, а в других просто симулировали процесс, двигая ножом по доске. После этого ученые собрали микрочастицы для дальнейшего исследования.Специалисты подсчитали, что при использовании разделочных досок образуется от 14 до 71 миллиона микрочастиц в год. Количество этих частиц может варьироваться в зависимости от способа нарезки, материала доски, вида продукта и других факторов. Оказалось, что при нарезке на деревянных досках выделяется в 4-22 раза больше микрочастиц, чем при шинковании на пластиковых досках.

Что касается влияния на организм, то в ходе проверки не было выявлено существенного воздействия микрочастиц на жизнеспособность клеток мышей. Так что главная опасность микроскопических частиц заключается в загрязнении воздуха.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.

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