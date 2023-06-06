Домашнее огниво: топ-3 совета по уходу за газовой плитой
Газовые плиты неприхотливы и просты в обращении, однако и они при неправильных уходе и эксплуатации могут стать причиной бытовой аварии. Сайт "РИА Недвижимость" узнал у специалистов комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы, каким советам при использовании плиты необходимо следовать, чтобы обеспечить безопасность на кухне и в доме и поддерживать стабильный уровень работы газового прибора.
Совет №1: следите за чистотой плиты
Чистота бытовых приборов – один из гарантов их долгой службы. Конечно, в течение загруженных будней время (и желание) на уборку есть не у всех москвичей, однако пять минут в день на очистку газовой плиты стоит выделить.
Во-первых, это избавит вас от многочасовой ожесточенной оттирки варочной панели от пригоревшего жира и убежавшего кофе в законные выходные. Во-вторых, загрязнения, особенно многодневные, портят эмаль и нержавеющее покрытие, забивают форсунки конфорок и в целом негативно сказываются на работе прибора.
В идеале варочную панель газовой плиты необходимо протирать влажной салфеткой из мягкой ткани после каждой готовки. Поверхность при этом должна быть остывшей, но еще теплой – с такой легче удалить загрязнения. При очистке стоит отдать предпочтение специальным жидким или кремообразным моющим средствам. В отличие от растворов с абразивными частицами, они не оставляют микроцарапин на варочной поверхности плиты и придают ей блеск.
Не забывайте, что в очищении нуждается не только область вокруг конфорок, – решетки, рассекатели пламени, крышки конфорок и ручки газовой плиты тоже необходимо своевременно приводить в порядок. Для этого понадобятся мыльный раствор и мягкая губка.
После очистки важно насухо протереть поверхность и проверить исправность работы конфорок.
Совет №2: следуйте правилам эксплуатации плиты
Газовая плита – совсем не многофункциональный прибор, она предназначена исключительно для приготовления пищи. Иные способы ее эксплуатации могут привести к серьезным поломкам, а в худшем случае – и к бытовой аварии, напоминают в КГХ Москвы.
Плиту ни в коем случае нельзя использовать в качестве обогревательного прибора – это травмоопасно. Также запрещается сушить над открытым пламенем белье и одежду.
Если во время работы плита издает нетипичные звуки (скрип, потрескивание) или пламя конфорки сменило цвет с привычного голубого на зеленый или черный, необходимо как можно скорее прекратить эксплуатацию прибора, по возможности перекрыть газ и вызвать квалифицированных специалистов для диагностики и ремонта. Самостоятельно ремонтировать газовое оборудование нельзя, непрофессиональный ремонт обернется дороже услуг мастера.
Посуду для готовки следует подбирать под диаметр конфорки – открытое пламя не должно выходить за дно выбранной емкости, так прибор будет работать эффективнее в плане расхода ресурса.
Следите за тем, чтобы при кипении жидкость не попадала на конфорки, а также не оставляйте работающую плиту без присмотра, особенно если в доме есть дети.
Совет №3: не избегайте плановых проверок газового оборудования
Каждый год в газифицированных жилых домах Москвы проводят проверки соответствующего оборудования (плит, водонагревателей, внутридомовых газопроводов). Их осуществляют специалисты АО "Мосгаз" по заранее составленному графику.
Чтобы узнать дату проверки в своем доме, москвичи могут:
"Плановые проверки газового оборудования в жилом фонде организуются ежегодно, эта работа находится на особом контроле. Обязательно проводится диагностика внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. С начала года проверили около 680 тысяч газовых плит, что составляет больше трети от общего числа".
В КГХ Москвы настоятельно советуют не избегать плановых проверок и предоставлять специалистам "Мосгаза" доступ в квартиру в указанные день и время. Регулярные проверки позволяют вовремя выявить устаревшее и неисправное оборудование, устранить поломки и в целом оценить состояние бытовых приборов. Это особенно актуально, если плите в доме больше 10-12 лет. Как правило, после такого срока поддерживать безопасную работу прибора невозможно. По итогам диагностики специалисты "Мосгаза" либо ликвидируют повреждения газовой плиты, либо дадут владельцу рекомендации по ее замене.
Все сотрудники "Мосгаза" обходят квартиры в форме с названием компании, имеют при себе необходимые удостоверения и документы и не навязывают собственникам ненужные услуги.