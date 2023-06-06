Домашнее огниво: топ-3 совета по уходу за газовой плитой

Газовые плиты неприхотливы и просты в обращении, однако и они при неправильных уходе и эксплуатации могут стать причиной бытовой аварии. Сайт "РИА Недвижимость" узнал у специалистов комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы, каким советам при использовании плиты необходимо следовать, чтобы обеспечить безопасность на кухне и в доме и поддерживать стабильный уровень работы газового прибора.

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Совет №1: следите за чистотой плиты

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Чистота бытовых приборов – один из гарантов их долгой службы. Конечно, в течение загруженных будней время (и желание) на уборку есть не у всех москвичей, однако пять минут в день на очистку газовой плиты стоит выделить.

Во-первых, это избавит вас от многочасовой ожесточенной оттирки варочной панели от пригоревшего жира и убежавшего кофе в законные выходные. Во-вторых, загрязнения, особенно многодневные, портят эмаль и нержавеющее покрытие, забивают форсунки конфорок и в целом негативно сказываются на работе прибора.

В идеале варочную панель газовой плиты необходимо протирать влажной салфеткой из мягкой ткани после каждой готовки. Поверхность при этом должна быть остывшей, но еще теплой – с такой легче удалить загрязнения. При очистке стоит отдать предпочтение специальным жидким или кремообразным моющим средствам. В отличие от растворов с абразивными частицами, они не оставляют микроцарапин на варочной поверхности плиты и придают ей блеск.

Не забывайте, что в очищении нуждается не только область вокруг конфорок, – решетки, рассекатели пламени, крышки конфорок и ручки газовой плиты тоже необходимо своевременно приводить в порядок. Для этого понадобятся мыльный раствор и мягкая губка.

После очистки важно насухо протереть поверхность и проверить исправность работы конфорок.

Совет №2: следуйте правилам эксплуатации плиты

Газовая плита – совсем не многофункциональный прибор, она предназначена исключительно для приготовления пищи. Иные способы ее эксплуатации могут привести к серьезным поломкам, а в худшем случае – и к бытовой аварии, напоминают в КГХ Москвы.

Плиту ни в коем случае нельзя использовать в качестве обогревательного прибора – это травмоопасно. Также запрещается сушить над открытым пламенем белье и одежду.

Если во время работы плита издает нетипичные звуки (скрип, потрескивание) или пламя конфорки сменило цвет с привычного голубого на зеленый или черный, необходимо как можно скорее прекратить эксплуатацию прибора, по возможности перекрыть газ и вызвать квалифицированных специалистов для диагностики и ремонта. Самостоятельно ремонтировать газовое оборудование нельзя, непрофессиональный ремонт обернется дороже услуг мастера.

Посуду для готовки следует подбирать под диаметр конфорки – открытое пламя не должно выходить за дно выбранной емкости, так прибор будет работать эффективнее в плане расхода ресурса.

Следите за тем, чтобы при кипении жидкость не попадала на конфорки, а также не оставляйте работающую плиту без присмотра, особенно если в доме есть дети.

Совет №3: не избегайте плановых проверок газового оборудования

Каждый год в газифицированных жилых домах Москвы проводят проверки соответствующего оборудования (плит, водонагревателей, внутридомовых газопроводов). Их осуществляют специалисты АО "Мосгаз" по заранее составленному графику.

Чтобы узнать дату проверки в своем доме, москвичи могут:

"Плановые проверки газового оборудования в жилом фонде организуются ежегодно, эта работа находится на особом контроле. Обязательно проводится диагностика внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. С начала года проверили около 680 тысяч газовых плит, что составляет больше трети от общего числа".

В КГХ Москвы настоятельно советуют не избегать плановых проверок и предоставлять специалистам "Мосгаза" доступ в квартиру в указанные день и время. Регулярные проверки позволяют вовремя выявить устаревшее и неисправное оборудование, устранить поломки и в целом оценить состояние бытовых приборов. Это особенно актуально, если плите в доме больше 10-12 лет. Как правило, после такого срока поддерживать безопасную работу прибора невозможно. По итогам диагностики специалисты "Мосгаза" либо ликвидируют повреждения газовой плиты, либо дадут владельцу рекомендации по ее замене.