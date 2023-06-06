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Как выбрать настольную лампу

Для рабочего места часто требуется настольная лампа. Но как сделать правильный выбор среди такого большого количества светильников сегодня?

Как выбрать настольную лампу
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Для выбора оптимальной для себя модели настольной лампы вам нужно учитывать следующие параметры.

Крепление. Если места на рабочем столе у вас немного, то присмотритесь к светильникам с креплением при помощи прищепки либо струбцины.

Поворотный механизм. Подобный механизм может быть в виде поворотных узлом, гибкой шеи или специальных коленей. Если на столе у вас много свободного места, то уместиться может на нём даже лампа с механизмом в виде специальных коленей. В остальных случаях лучше выбирать другие варианты.

Температура свечения. Средний диапазон температуры равняется от 2500 до 5000 К. Чем меньше этот показатель, тем теплее будет сам свет, а чем больше - тем холоднее. Естественный дневной свет вы сможете создать при температуре 3500-5000 К.

Дополнительные функции. Лампы могут быть оснащены встроенным органайзером для канцелярии, блоком питания с USB-хабом для зарядки различных устройств и т.п.

Сейчас светодиодные светильники пользуются большей популярностью, чем традиционные, то есть с лампами накаливания. Связано это с их экономностью (им нужно в 7,5 меньше энергии, чтобы дать ту же яркость, что и у обычных ламп), функциональностью, безопасностью.

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