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Россиянам рассказали о правилах выбора дома для кошки

Выбирая дом для кошки, лучше всего остановиться на деревянном варианте, обработанном антисептиком с защитой от грызунов и вредителей. О правилах выбора жилья для питомца в разговоре с News.ru россиянам рассказала ветеринар Маргарита Наумова.

Россиянам рассказали о правилах выбора дома для кошки
© Lenta.ru

Кроме древесины, для отделки можно выбрать ткань, ковер или кожу. Однако эксперт предупредила, что подобные материалы поглощают запахи, поэтому их нужно регулярно чистить и дезинфицировать.

По словам специалиста, домик должен соответствовать размеру животного — питомцу должно хватать места, чтобы развернуться и расправить лапы.

«Но не стоит делать домик слишком большим, так как это может испугать кошку, и она не будет в нем спать», — отметила Наумова.

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