Как правильно выбрать кондиционер

Лето в этом году, по прогнозам синоптиков, обещает быть жарким. Тем, у кого дома и на работе есть кондиционеры, перенести жару будет легче. Директор по стратегическому развитию Дивизиона "Системы кондиционирования воздуха" ТПХ "Русклимат" Алексей Петров ответил "РГ" на вопросы о кондиционерах.

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Что нужно учитывать при выборе кондиционера

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При выборе кондиционера мало ориентироваться на площадь помещения. Нужно учитывать высоту потолков, сколько часов в день в окна светит солнце, сколько людей будет одновременно в помещении, какая бытовая техника, выделяющая тепло, будет там находиться. Эти детали помогут определить нужную производительность кондиционера.

Производительность кондиционера измеряется в кВт (киловатт) либо в BTU (британская тепловая единица). Бытовые кондиционеры чаще используют обозначение в BTU. Их мощность варьирует между 7000 BTU и 24 000 BTU, первый подойдет для помещений площадью до 20 кв. м, последний - для помещений до 70 кв. м.

Какой кондиционер брать: инверторный или неинверторный

Эти виды кондиционеров отличаются по характеристикам. Инвертор поддерживает температуру вплоть до плюс-минус 0,5 градуса по Цельсию, а неинверторный кондиционер может допускать дельту до 2 градусов, что ощутимо для человека. Инверторные кондиционеры тише, чем неинверторные (on-off). Инверторный кондиционер более энергоэффективный - экономия в потреблении электроэнергии 30%.

Инверторные кондиционеры работают на обогрев при более низких температурах на улице. Базовый неинверторный работает на обогрев до -7 градусов на улице, а инвертор - до -15. Есть инверторные кондиционеры, которые способны не только эффективно охлаждать помещение летом, но и обогревать его даже при -30 градусах на улице - это так называемые тепловые насосы.

При этом разница в цене на инверторные и on-off сплит-системы каждый год сокращается - в мире все больше покупают инверторные кондиционеры, а значит, производители оптимизируют свои затраты на них.

Настенный или передвижной кондиционер

У мобильного кондиционера два плюса по сравнению с настенной сплит-системой: ему не нужен монтаж - включаем в розетку и прибор работает. И его можно переносить. Минусов тоже два: он более шумный, чем настенный. И у него необходимо выводить теплый воздух на улицу, для этого у мобильного кондиционера в комплекте есть воздуховод. В жилых домах это сделать сложно, ведь вывод должен быть герметичным.

У сплит-системы более широкий функционал: очистка воздуха, работа на обогрев. Но она требует монтажа, в сезон очереди на нее могут быть от двух недель до месяца.

Почему нельзя открывать окно при включенном кондиционере

Если открыть окно, возникают две опасности, поясняет Петров. Первая - кондиционер может не справиться с большим потоком теплого воздуха, поступающего с улицы. И температура в помещении будет расти. Вторая - если кондиционер висит рядом с окном, откуда постоянно поступает горячий воздух, он начинает "думать", что в комнате очень жарко и работать на максимуме - максимально охлаждая помещение и людей, которые находятся в нем. Людей может просто продуть. Плюс в этот момент электропотребление сильно возрастает.

Достаточно ли одного кондиционера на всю квартиру

Да, если это не совсем обычная сплит-система. Задачу по охлаждению или обогреву одновременно нескольких комнат в квартире решают канальные сплит-системы или мульти-сплит-системы. Мульти-сплит - это бытовой кондиционер, у которого один внешний блок и несколько внутренних. Мульти-сплиты бывают только инверторные.

Рынок мульти-сплитов сейчас растет - многие застройщики проектируют дома с нишами для установки наружных блоков кондиционеров, причем места оставляют лишь на один внешний блок на всю квартиру. Значит, обычные сплиты не поставишь. Поэтому решение одно - мульти-сплит.

Такая система дороже, чем несколько кондиционеров, но есть нюансы. Можно купить наружный блок, мощность которого меньше суммарной мощности всех внутренних блоков на 30-50%. Так можно сэкономить, если одновременно все внутренние блоки не будут работать.

Канальный блок - это тип внутреннего блока. Он может быть в составе мульти-сплита. Или в составе сплит-системы. Например, ставим мульти-сплит в квартиру - можно в спальне повесить обычные настенные внутренние блоки, а в гостиную поставить канальный внутренний блок, от такого блока можно воздуховодами распределить воздух по всему помещению в надпотолочном пространстве и вывести в потолок через вентиляционные решетки. Такого кондиционера достаточно для помещения в 170 кв. м.

Нужно ли менять фильтры в кондиционере и как часто

Во внутреннем блоке кондиционера установлены сетки, которые фильтруют воздух от крупной пыли. Эти сетки может мыть пользователь. Открывается панель, сетка снимается и промывается водой или протирается.

Внутри кондиционера находится теплообменник, на нем образуется конденсат. А плесень и другие микроорганизмы растут там, где высокая влажность. Так что на теплообменнике нарастают микроорганизмы. Чтобы их удалить, нужно время от времени - желательно один раз в год перед сезоном - проводить чистку внутреннего блока. Это делает профессиональная монтажная организация.

Много ли электроэнергии "ест" бытовой кондиционер

Нет. Энергия тратится на перекачку хладагента между внутренним и наружным блоками. Максимальное потребление кондиционера на 20 кв. м - 600 ватт в час, а у инверторного - 300-400 ватт, что соответствует потреблению компьютера. Если кондиционер потребляет 600 Вт в час, то за ночь работы он потребит 6 кВт, в месяц (30 дней) - 180 кВт. Если цена 1 кВт в час - 6 рублей, то к ежемесячному платежу за электроэнергию прибавится 1 тыс. рублей.

Сколько стоит кондиционер

Новый кондиционер, но прошлогодней серии на распродаже можно купить и за 15 тыс. рублей. Цены на аппараты текущего сезона начинаются от 20 тыс. рублей. Верхний ценовой сегмент - 50-70 тыс., японские бренды - от 70 тыс.

Из истории вопроса

Как охлаждались до нашей эры

В конце 1980-х в долинах рек Большая Караганка и Утяганка в Челябинской области совершенно случайно обнаружили древнее городище. Оно теперь известно как Аркаим. Потом выяснилось, что подобных селений было довольно много во всем регионе. Людей, которые там жили, отнесли к синташтинской культуре, а самой местности дали название "Страна городов".

Это совершенно фантастическая культура. Ей - вдумайтесь! - около 40 веков. Наши предки, ровесники строителей египетских пирамид, возводили города с ливневками, водопроводами и канализацией, у них была развитая металлургия и, судя по датировкам, они первыми придумали колесницу.