Названы лучшие цветы и растения для дома
Лучшие цветы и растения для дома назвал в интервью «Мосленте» главный садовник парка «Зарядье» Евгений Сапунов. Идеальными вариантами он считает петунию, сурфинию, клубневую бегонию, колеус, бархатцы, цинерарии приморские.
«Они продаются на любом садовом рынке, легко переносят различные невзгоды, не требуют сложного ухода — достаточно пяти минут в день на полив и прочие процедуры. Про такие говорят: ткнешь вверх корнями, а они все равно прорастут и зацветут», — перечислил Сапунов плюсы указанных сортов.
Кроме того, садовник отметил, что такие растения практически не засыхают, даже если оставить их под солнцем.
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