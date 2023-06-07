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Названы лучшие цветы и растения для дома

Лучшие цветы и растения для дома назвал в интервью «Мосленте» главный садовник парка «Зарядье» Евгений Сапунов. Идеальными вариантами он считает петунию, сурфинию, клубневую бегонию, колеус, бархатцы, цинерарии приморские.

Названы лучшие цветы и растения для дома
© Unsplash

«Они продаются на любом садовом рынке, легко переносят различные невзгоды, не требуют сложного ухода — достаточно пяти минут в день на полив и прочие процедуры. Про такие говорят: ткнешь вверх корнями, а они все равно прорастут и зацветут», — перечислил Сапунов плюсы указанных сортов.

Кроме того, садовник отметил, что такие растения практически не засыхают, даже если оставить их под солнцем.

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