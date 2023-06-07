Названы лучшие цветы и растения для дома

«Они продаются на любом садовом рынке, легко переносят различные невзгоды, не требуют сложного ухода — достаточно пяти минут в день на полив и прочие процедуры. Про такие говорят: ткнешь вверх корнями, а они все равно прорастут и зацветут», — перечислил Сапунов плюсы указанных сортов.