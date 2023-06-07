Как выбрать качественный и экономичный водонагреватель

В летний сезон периодически выключают горячую воду, и многие люди, чтобы не лишать себя комфорта, приобретают водонагреватели. О том, как выбрать качественный прибор, но при этом сэкономить, — в материале «Вечерней Москвы».

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По словам эксперта в сфере климатической техники Леонида Кулика, водонагреватели делятся на два вида: проточные и накопительные.

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Проточные водонагреватели

Проточный агрегат нагревает воду в момент, когда она проходит через него, а вот накопительные устройства доставляют заранее нагретую жидкость из бойлера. Сильными сторонами проточного водонагревателя являются его легкость и компактность.

— Их можно устанавливать даже в самых крошечных ванных комнатах и кухнях. Занимают они минимальное количество места. Благодаря проточному нагревателю пользователь сможет сэкономить. Например, если горячая вода нужна в небольшом количестве, то расход электроэнергии тоже будет минимальным, — поделился специалист.

В этом существенное отличие водонагревателя от бойлера. Последний, как известно, периодически включается на протяжении дня, чтобы подогревать воду до достижения необходимой температуры. Техническое обслуживание устройства тоже не требует сверхусилий, отметил эксперт. При поломке достаточно заменить нагревательную деталь.

Минусом проточных нагревателей является наличие одной точки водозабора, предупредил Кулик. Чтобы ваша электропроводка могла выдерживать данный бытовой прибор и другие, которые будут одновременно работать дома, она должна быть достаточно мощной.

Очень часто у проточных моделей довольно слабый поток воды, вытекает она медленнее, чем из системы централизованного водоснабжения, добавил специалист.

Накопительные водонагреватели

Этот вид водонагревателей куда проще в отношении установки и подключения к электрической сети. Данный прибор экономичнее и для удовлетворения потребности в горячей воде для семьи из 2–3 человек: нужно всего 1,5–3 киловатта, рассказал Кулик. Именно эти варианты водонагревателей позволяют экономить на электроэнергии.

Среди минусов: для установки накопительных водонагревателей требуется больше пространства, поскольку габариты его превосходят проточный аналог. Устанавливать такую тяжеловесную технику можно только на стену, которая способна выдержать большую нагрузку, предупредил специалист.

Когда же горячая вода заканчивается, нужно ждать, пока устройство снова нагреет воду, что тоже эксперт отнес к минусам.

Что касается мощности прибора: чем она выше — тем быстрее агрегат нагревает воду. Мощность связана еще и с производительностью — объемом нагретой воды за единицу времени, объяснил Кулик.

— Маломощными считаются модели до 3,5 киловатта, средняя мощность — от 3,5 до 6 киловаттов. А вот к мощным можно отнести устройства с показателем от 7 киловаттов до 20 (это максимум). Для домашнего использования нет смысла приобретать устройства, чья производительность свыше восьми киловаттов. В течение 60 секунд такое устройство способно нагревать около 3–4 литров воды, — разъяснил он.

Цены

Стоимость водонагревателя зависит от его вида. Так, проточные куда дешевле, чем накопительные. Стоимость первых колеблется от 4 до 35 тысяч рублей. Цена зависит от функционала. Эксперт рекомендует выбирать такие модели, как Electrolux:

— Эта марка представляет средний сегмент цен — около 6–10 тысяч рублей. Более того, данные модели экономны, и в них собраны все самые важные и необходимые функции. У накопительных тоже большой разброс цен — от 8 до 40 тысяч рублей.