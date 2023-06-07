Кинолог рассказал, как выбрать породу собаки по душе

При выборе собаки человеку нужно понимать, для каких целей ему нужен питомец: для спортивных достижений или спокойных вечеров.

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По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, все собаки имеют свой характер и некоторые породы категорические не подходят начинающим собаководам.

«Выбирая собаку, важно ориентироваться не на внешность. Необходимо учитывать множество факторов: темперамент, уровень активности, социальные качества, способность к дрессировке и потребности в уходе» Владимир Голубев Президент РКФ

Начинающим собаководам не подойдут такие породы, как хаски и тибетский мастиф, отметил эксперт в беседе с «РИАМО».