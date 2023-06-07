Лайфхаки и хитрости для быстрой уборки

8 июня россияне отмечают Международный день домохозяйки

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Наведение порядка – дело хлопотное: именно поэтому умные головы уже давно придумали массу хитростей, которые облегчают и ускоряют весь процесс. Так как 8 июня традиционно отмечается Международный день домохозяйки, то эти советы от «Всёгазина» придутся как нельзя кстати!

Фен нужен для укладки волос, спору нет. Но только ли? Также он прекрасно уберет следы от клея и скотча, «продует» пыль из батарей, растянет обувь и разгладит мятую одежду в случае форс-мажора. Загрязнения в микроволновке, которые появляются там с завидной регулярностью, убрать довольно просто: сначала разогрейте в ней воду пару минут, потом протрите стенки внутри долькой лимона и, наконец, уберите все салфеткой. Проверено: работает безотказно!

Можно даже швабру «прокачать»: при уборке наклейте на нее широкий скотч, и в квартире не останется ни соринки, ни шерсти от домашних животных: все надежно прилипнет. Кстати, для обыкновенной губки для посуды тоже есть множество вариантов применения: например, при необходимости она послужит мыльницей (мыло не будет с нее соскальзывать и раскисать), а еще она выручит, если вам нужно сохранить свежесть продуктов. Для этого просто замочите ее в холодной воде, положите в пакет и оставьте в морозилке. Пара таких губок – и готов мобильный холодильник без лишних затрат!