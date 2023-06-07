Блогерша показала способ избавиться от желтых пятен пота на белой одежде

Блогерша Анна (фамилия не раскрывается), более известная в соцсетях по никнейму @theannaedit, показала способ избавиться от желтых пятен пота на белой одежде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok .

Инфлюэнсерша, чей блог насчитывает 64,2 тысячи подписчиков, рассказала, что для удаления пятен она использует гель для мытья посуды. Она наносит продукт на одежду и стирает ее при температуре 40 градусов. В конце видео девушка продемонстрировала результат стирки. На размещенных кадрах видно, что пятна полностью исчезли. Анна пояснила, что в случае, если вещь сильно загрязнена, лучше оставить ее замачиваться в наполненном средством тазу.