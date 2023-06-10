Как избавиться от колорадского жука: инструкция
Колорадский жук - один из наиболее опасных вредителей сельского хозяйства. Он наносит огромный ущерб и частным хозяствам, и крупным агропроизводителям. Причем любит не только картофель, но и все овощные культуры семейства пасленовых. Колорадские жуки могут быстро размножаться и распространяться, поэтому борьба с ними требует серьезных усилий.
"Рамблер" рассказывает, что можно предпринять, чтобы избавиться от колорадского жука.
Эти жуки выглядят очень празднично: черные полоски на крыльях и желтые точки на боках - выглядят контрастно и ярко, что также отпугивает птиц. Колорадские жуки достигают длины около 1 см и могут жить до 2-3 лет.
Колорадские жуки с удовольствием поглощают листья, оставляя от растений лишь стебли, которые быстро засыхают и погибают. Жуки также могут переносить бактерии и вирусы, которые могут вызывать заболевания растений. В результате этого урожай может снизиться на 50 процентов или даже больше.
Борьба с колорадским жуком включает в себя использование химических и биологических средств защиты растений. Химические средства достаточно эффективны, но могут вредить окружающей среде и здоровью человека и домашних животных. Биологические средства, такие как паразитические насекомые и бактерии, могут быть более безопасными, но их применение требует больше времени и усилий для достижения желаемого результата.
Кроме того, существуют и другие методы борьбы с колорадским жуком. Например, можно использовать специальные ловушки, которые привлекают жуков и помогают их уничтожить. Также можно применять методы культурной борьбы, такие как повышение плотности посева, выбор более устойчивых к жукам сортов растений, а еще не стоит сажать рядом культуры, привлекательные для жуков. Томаты, баклажаны и картофель лучше располагать как можно дальше друг от друга.
Если вы не хотите применять химические средства, сделать можно следующее.
- Регулярно поверять картофель и собирать жуков вручную, пока они не успели отложить личинки и дать потомство.
- Для этого нужно взять банку, наполненную водой. Вода не даст жукам выбраться из банки, пока вы проходите по огороду.
- После сбора банку отнести подальше от огорода и раздавить жуков, например, кирпичом.
- Против личинок можно применить такое средство: одну пачку сухой горчицы развести в ведре воды, добавить 100 мл столового 9%-ного уксуса, тщательно перемешать и опрыскать этим раствором ботву картофеля.