Как избавиться от колорадского жука: инструкция

Колорадский жук - один из наиболее опасных вредителей сельского хозяйства. Он наносит огромный ущерб и частным хозяствам, и крупным агропроизводителям. Причем любит не только картофель, но и все овощные культуры семейства пасленовых. Колорадские жуки могут быстро размножаться и распространяться, поэтому борьба с ними требует серьезных усилий.

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"Рамблер" рассказывает, что можно предпринять, чтобы избавиться от колорадского жука.

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Эти жуки выглядят очень празднично: черные полоски на крыльях и желтые точки на боках - выглядят контрастно и ярко, что также отпугивает птиц. Колорадские жуки достигают длины около 1 см и могут жить до 2-3 лет.

Колорадские жуки с удовольствием поглощают листья, оставляя от растений лишь стебли, которые быстро засыхают и погибают. Жуки также могут переносить бактерии и вирусы, которые могут вызывать заболевания растений. В результате этого урожай может снизиться на 50 процентов или даже больше.

Борьба с колорадским жуком включает в себя использование химических и биологических средств защиты растений. Химические средства достаточно эффективны, но могут вредить окружающей среде и здоровью человека и домашних животных. Биологические средства, такие как паразитические насекомые и бактерии, могут быть более безопасными, но их применение требует больше времени и усилий для достижения желаемого результата.

Кроме того, существуют и другие методы борьбы с колорадским жуком. Например, можно использовать специальные ловушки, которые привлекают жуков и помогают их уничтожить. Также можно применять методы культурной борьбы, такие как повышение плотности посева, выбор более устойчивых к жукам сортов растений, а еще не стоит сажать рядом культуры, привлекательные для жуков. Томаты, баклажаны и картофель лучше располагать как можно дальше друг от друга.

Если вы не хотите применять химические средства, сделать можно следующее.