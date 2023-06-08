Как избавиться от обыкновенной чешуйницы: инструкция

Большинство людей испытывают страх, когда неожиданно встречаются с насекомыми. И это нормальная реакция! Ошибаются те, кто считают человека главным, потому что на самом деле планета принадлежит насекомым, так как их во много раз больше, хотя они и не так заметны. С некоторыми насекомыми мы смирились, других и вовсе рады видеть, например, бабочек, стрекоз, кузнечиков и божьих коровок. Но существуют и такие, которые вызывают чувство брезгливости. Обыкновенная чешуйница - одна из них.