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Как избавиться от обыкновенной чешуйницы: инструкция

Большинство людей испытывают страх, когда неожиданно встречаются с насекомыми. И это нормальная реакция! Ошибаются те, кто считают человека главным, потому что на самом деле планета принадлежит насекомым, так как их во много раз больше, хотя они и не так заметны. С некоторыми насекомыми мы смирились, других и вовсе рады видеть, например, бабочек, стрекоз, кузнечиков и божьих коровок. Но существуют и такие, которые вызывают чувство брезгливости. Обыкновенная чешуйница - одна из них.

Как избавиться от обыкновенной чешуйницы: инструкция
© wikipedia.org

"Рамблер" рассказывает, как избавиться от обыкновенной чешуйницы в доме и то делать, чтобы она не появилась.

Для человека и животных обыкновенная чешуйница не опасна, но вот книги, продукты и даже одежда могут пострадать. Как минимум от экскрементов этих насекомых.

Чаще всего обыкновенных чешуйниц можно встретить со влажных, темных, теплых местах - ванной комнате, шкафчике под раковиной, подвалах, книжных шкафах, тесных комнатках, которые редко проветривают.

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Как бороться с обыкновенной чешуйницей

  1. Разберите все бумаги, выбросьте лишнее, поддерживайте порядок.
  2. Пересыпьте все крупы в герметичные емкости или зип-пакеты.
  3. Уберите картофель и лук из шкафчика под раковиной.
  4. Убедитесь, что вода не попадает по стене под ванну, в случае необходимости пройдитесь герметиком.
  5. Расставьте ловушки с борной кислотой в местах, где видели чешуйниц. Проследите, чтобы животные и дети не смогли съесть это вещество, так как оно опасно.
  6. Также можно рассыпать диатомовую землю, но не прямо на пол, подстелите лист бумаги или ткани.
  7. Не копите лишние бумаги, а в тех, что есть, поддерживайте порядок.
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