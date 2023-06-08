Как избавиться от обыкновенной чешуйницы: инструкция
Большинство людей испытывают страх, когда неожиданно встречаются с насекомыми. И это нормальная реакция! Ошибаются те, кто считают человека главным, потому что на самом деле планета принадлежит насекомым, так как их во много раз больше, хотя они и не так заметны. С некоторыми насекомыми мы смирились, других и вовсе рады видеть, например, бабочек, стрекоз, кузнечиков и божьих коровок. Но существуют и такие, которые вызывают чувство брезгливости. Обыкновенная чешуйница - одна из них.
"Рамблер" рассказывает, как избавиться от обыкновенной чешуйницы в доме и то делать, чтобы она не появилась.
Для человека и животных обыкновенная чешуйница не опасна, но вот книги, продукты и даже одежда могут пострадать. Как минимум от экскрементов этих насекомых.
Чаще всего обыкновенных чешуйниц можно встретить со влажных, темных, теплых местах - ванной комнате, шкафчике под раковиной, подвалах, книжных шкафах, тесных комнатках, которые редко проветривают.
Как бороться с обыкновенной чешуйницей
- Разберите все бумаги, выбросьте лишнее, поддерживайте порядок.
- Пересыпьте все крупы в герметичные емкости или зип-пакеты.
- Уберите картофель и лук из шкафчика под раковиной.
- Убедитесь, что вода не попадает по стене под ванну, в случае необходимости пройдитесь герметиком.
- Расставьте ловушки с борной кислотой в местах, где видели чешуйниц. Проследите, чтобы животные и дети не смогли съесть это вещество, так как оно опасно.
- Также можно рассыпать диатомовую землю, но не прямо на пол, подстелите лист бумаги или ткани.
- Не копите лишние бумаги, а в тех, что есть, поддерживайте порядок.