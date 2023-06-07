Дачникам посоветовали бороться со слизнями с помощью горчицы

Бороться со слизнями на дачном участке можно с помощью горчицы. Об этом в разговоре с изданием «БелНовости» рассказала ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

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Эксперт уточнила, что у слизней достаточно деликатная кожа, поэтому их могут отпугнуть дорожки, посыпанные горчицей или перцем. На участке также можно разбросать хвойные иголки, гравий или скорлупу яиц.

Дачникам также посоветовали высадить на участке календулу, шалфей, петрушку, чеснок и тимьян. Аромат этих растений может отпугнуть слизней. К тому же можно привлечь вредителей, которые питаются слизнями — жаб или лягушек. Для этого на участке нужно обустроить небольшой водоем.