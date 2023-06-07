$81.46+0.2187.17+0.21

Дачникам посоветовали бороться со слизнями с помощью горчицы

Бороться со слизнями на дачном участке можно с помощью горчицы. Об этом в разговоре с изданием «БелНовости» рассказала ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Дачникам посоветовали бороться со слизнями с помощью горчицы
© Lenta.ru

Эксперт уточнила, что у слизней достаточно деликатная кожа, поэтому их могут отпугнуть дорожки, посыпанные горчицей или перцем. На участке также можно разбросать хвойные иголки, гравий или скорлупу яиц.

Дачникам также посоветовали высадить на участке календулу, шалфей, петрушку, чеснок и тимьян. Аромат этих растений может отпугнуть слизней. К тому же можно привлечь вредителей, которые питаются слизнями — жаб или лягушек. Для этого на участке нужно обустроить небольшой водоем.

Ранее дачникам рассказали, что бороться с мышами на даче можно при помощи нарциссов, которые защитят от грызунов другие культуры. На участке также можно оставить полынь или высадить ромашку, аромат которой отпугивает грызунов.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители