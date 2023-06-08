Домашний огород на подоконнике: как сделать своими руками

Всем известно, что урожай, выращенный самостоятельно, намного вкуснее магазинного. Отсутствие участка, на котором можно сделать посадки, — не повод отказываться от мечты. Ведь мини-огород можно организовать даже в квартире. Как обустроить огород на подоконнике, что в нем можно посадить и особенности ухода за плодоносными растениями в квартире — в материале «Вечерней Москвы».

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Что нужно для сада на окошке

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Для начала рекомендуется приготовить все, что требуется для организации огорода дома. Список нужных приспособлений может меняться в зависимости от того, какие растения будут выращиваться.

Грунт. Сгодится универсальный или специальный для каждого выбранного растения. Землю стоит брать покупную, так как она очищена и удобрена.

Емкости для рассады. Хорошим выбором станут мини-парники с ячейками разного размера. Также можно использовать пластиковые стаканчики, к примеру, из-под йогурта. Но в любом случае нужно будет соорудить еще и крышки. Мини-парники уже продаются с ними, поэтому доставляют меньше хлопот.

Семена или рассада. Нужно остановиться на тех, что годятся для выращивания в помещении. Эти данные указывает производитель на упаковке.

Грабли и небольшая лопатка. Инструменты необходимы для подготовки почвы. Если растения будут высаживаться в стаканчики или мини-парники, альтернативой лопате могут стать палочки из дерева или пластика.

Лейка для полива рассады.

Колышки. Они понадобятся, когда саженцы подрастут и нужно будет их подвязать.

Тара для отстаивания жидкости. Воду для полива растений нужно предварительно отстаивать. Подойдет любая емкость.Фитолампа. Необходима, чтобы создать оптимальное освещение для «питомцев».

Удобрения. Нужны для дополнительного питания посадок и обогащения грунта.

Перчатки. Аксессуар защитит кожу и ногти от земли и химикатов. В основной перечень входят:

Где устроить мини-огород

Подоконник — наиболее удачное место для выращивания растений в большинстве случаев. Но не всегда. Так или иначе стоит учитывать следующие параметры:

Освещенность. Большинству растений требуется свет по шесть–десять часов в сутки в зависимости от культуры. Больше всего любят свет огурцы и помидоры. По этой причине нужно ставить их у окон на южной стороне.Температура. Оптимальная — от 20 до 26 градусов. Не ставьте рассаду рядом с отопительными приборами и обеспечьте благоприятный микроклимат. При слишком низкой температуре можно разместить в комнате коврик с подогревом. Если слишком жарко, стоит охлаждать растения водой.Вентиляция. Домашний огород должен получать достаточное количество свежего воздуха. Но крайности недопустимы: ни сквозняков, ни затхлости!Влажность. Параметр, к которому нужно стремиться, — 60–70 процентов. При этом нельзя допускать плесневения почвы.

Что выращивать на подоконнике

Есть множество культур, которые прекрасно всходят и плодоносят в домашних условиях. Рассмотрим самые распространенные варианты.

Огурцы на подоконнике

В домашнем огороде отлично будут себя ощущать сорта, которые любят тень и дают плоды без опыления.

Как сеять:

посеять семена в увлажненный грунт;засыпать землей;держать под пленкой до появления всходов;поставить рассаду в теплое светлое место, подвязать кусты к колышкам;обеспечить ежедневный полив, но не переусердствовать.

Помидоры на подоконнике

Нужно выбирать сорта с невысокими кустами, за которыми легко ухаживать. Грунт должен быть на торфяной основе. Также растения требуют подсветку, без нее урожай будет бедным.

Как сеять:

сеять по две–три семечки в лунки глубиной 5–10 сантиметров;закопать, увлажнить, накрыть пленкой;температура в помещении должна быть от 23 до 25 градусов;проклюнувшиеся ростки нужно перенести в более прохладное место;подросшие кустики проредить, выбрав самый крепкий;после распускания листьев растения нужно подкормить;спустя два месяца кусты пересаживают в большие ящики.

Морковь на подоконнике

В домашнем огороде будут хорошо расти недлинные сорта моркови. Нужны контейнеры или мини-парники глубиной от пятнадцати сантиметров, грунт для овощей, песок.

Как сеять:

добавить в землю песка в соотношении два к одному. Затем высыпать почву в емкости для посадки;в борозды засыпать семена на расстоянии в два–три сантиметра;поливать раз в несколько дней, но не позволять почве пересыхать;важно, чтобы в течение 10–12 часов в сутки растения находились при хорошем освещении;всходы нужно прорежать;урожай можно получить спустя период от двух до шести месяцев в зависимости от сорта.

Перец на подоконнике

Семена перца рекомендуется купить, а не делать самостоятельно из плодов. Так как самодельный вариант может не подойти. Кроме того, лучше приобрести специальный грунт: перец достаточно капризен.

Как сеять: