Домашний огород на подоконнике: как сделать своими руками и что можно выращивать
Всем известно, что урожай, выращенный самостоятельно, намного вкуснее магазинного. Отсутствие участка, на котором можно сделать посадки, — не повод отказываться от мечты. Ведь мини-огород можно организовать даже в квартире. Как обустроить огород на подоконнике, что в нем можно посадить и особенности ухода за плодоносными растениями в квартире — в материале «Вечерней Москвы».
Что нужно для сада на окошке
Для начала рекомендуется приготовить все, что требуется для организации огорода дома. Список нужных приспособлений может меняться в зависимости от того, какие растения будут выращиваться.
- Грунт. Сгодится универсальный или специальный для каждого выбранного растения. Землю стоит брать покупную, так как она очищена и удобрена.
- Емкости для рассады. Хорошим выбором станут мини-парники с ячейками разного размера. Также можно использовать пластиковые стаканчики, к примеру, из-под йогурта. Но в любом случае нужно будет соорудить еще и крышки. Мини-парники уже продаются с ними, поэтому доставляют меньше хлопот.
- Семена или рассада. Нужно остановиться на тех, что годятся для выращивания в помещении. Эти данные указывает производитель на упаковке.
- Грабли и небольшая лопатка. Инструменты необходимы для подготовки почвы. Если растения будут высаживаться в стаканчики или мини-парники, альтернативой лопате могут стать палочки из дерева или пластика.
- Лейка для полива рассады.
- Колышки. Они понадобятся, когда саженцы подрастут и нужно будет их подвязать.
- Тара для отстаивания жидкости. Воду для полива растений нужно предварительно отстаивать. Подойдет любая емкость.Фитолампа. Необходима, чтобы создать оптимальное освещение для «питомцев».
- Удобрения. Нужны для дополнительного питания посадок и обогащения грунта.
- Перчатки. Аксессуар защитит кожу и ногти от земли и химикатов.
Где устроить мини-огород
Подоконник — наиболее удачное место для выращивания растений в большинстве случаев. Но не всегда. Так или иначе стоит учитывать следующие параметры:
Освещенность. Большинству растений требуется свет по шесть–десять часов в сутки в зависимости от культуры. Больше всего любят свет огурцы и помидоры. По этой причине нужно ставить их у окон на южной стороне.Температура. Оптимальная — от 20 до 26 градусов. Не ставьте рассаду рядом с отопительными приборами и обеспечьте благоприятный микроклимат. При слишком низкой температуре можно разместить в комнате коврик с подогревом. Если слишком жарко, стоит охлаждать растения водой.Вентиляция. Домашний огород должен получать достаточное количество свежего воздуха. Но крайности недопустимы: ни сквозняков, ни затхлости!Влажность. Параметр, к которому нужно стремиться, — 60–70 процентов. При этом нельзя допускать плесневения почвы.
Что выращивать на подоконнике
Есть множество культур, которые прекрасно всходят и плодоносят в домашних условиях. Рассмотрим самые распространенные варианты.
Огурцы на подоконнике
В домашнем огороде отлично будут себя ощущать сорта, которые любят тень и дают плоды без опыления.
Как сеять:
посеять семена в увлажненный грунт;засыпать землей;держать под пленкой до появления всходов;поставить рассаду в теплое светлое место, подвязать кусты к колышкам;обеспечить ежедневный полив, но не переусердствовать.
Помидоры на подоконнике
Нужно выбирать сорта с невысокими кустами, за которыми легко ухаживать. Грунт должен быть на торфяной основе. Также растения требуют подсветку, без нее урожай будет бедным.
Как сеять:
сеять по две–три семечки в лунки глубиной 5–10 сантиметров;закопать, увлажнить, накрыть пленкой;температура в помещении должна быть от 23 до 25 градусов;проклюнувшиеся ростки нужно перенести в более прохладное место;подросшие кустики проредить, выбрав самый крепкий;после распускания листьев растения нужно подкормить;спустя два месяца кусты пересаживают в большие ящики.
Морковь на подоконнике
В домашнем огороде будут хорошо расти недлинные сорта моркови. Нужны контейнеры или мини-парники глубиной от пятнадцати сантиметров, грунт для овощей, песок.
Как сеять:
добавить в землю песка в соотношении два к одному. Затем высыпать почву в емкости для посадки;в борозды засыпать семена на расстоянии в два–три сантиметра;поливать раз в несколько дней, но не позволять почве пересыхать;важно, чтобы в течение 10–12 часов в сутки растения находились при хорошем освещении;всходы нужно прорежать;урожай можно получить спустя период от двух до шести месяцев в зависимости от сорта.
Перец на подоконнике
Семена перца рекомендуется купить, а не делать самостоятельно из плодов. Так как самодельный вариант может не подойти. Кроме того, лучше приобрести специальный грунт: перец достаточно капризен.
Как сеять:
в одну лунку нужно садить не более трех семечек;полив производить с помощью пульверизатора крайне деликатно;посаженные емкости с семенами нужно накрыть пленкой до всходов;первые ростки появятся примерно через неделю.