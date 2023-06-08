Как подготовить собаку к поездке на дачу

Дачный сезон в самом разгаре, и многие берут на отдых своих четвероногих питомцев. «Вечерняя Москва» узнала у врача-ветеринара Михаила Шелякова, как подготовить собаку к загородной поездке на природу.

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Вакцинация

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По его словам, прежде всего, собаке необходимо сделать вакцинацию, чтобы предотвратить заражение опасными инфекциями.

— Нужно начать с вакцинации, так как на даче повышенный риск контактной опасности. Собака может заразиться инфекцией от других животных. Более того, некоторые из них также опасны и для хозяина, например, бешенство. Нужно прививать питомца не только для его здоровья, но и для своего, — рассказал он.

По статистике, 99 процентов заражения человека бешенством происходит от домашних животных, отметил собеседник «ВМ».

Обработка от глистов и клещей

Ветеринар напомнил, что перед вакцинацией обязательно нужно обработать собаку от глистов, блох и клещей.

— Таблетки или капли на холку используют от гельминтов. А для обработки от блох и клещей есть несколько способов. Важно помнить, что собаки могут заразиться от клещей очень опасным заболеванием — пироплазмозом. Оно сложно поддается лечению и может привести к летальному исходу при несвоевременно оказанной помощи, — предупредил Шеляков.

Он также назвал несколько способов для защиты собаки от клещей.

Специальный ошейник

Это самый ненадежный способ, так как клещи на них не реагируют. Насекомые к ним адаптировались и почти не замечают.

Спрей

Они действуют немедленно, но атмосферные осадки и вылизывание могут уменьшить эффективность.

Капли на холку

Достаточно надежный способ, но действует максимум месяц.

Таблетки

Это самый надежный метод защиты, но дорогостоящий. На данный момент из-за санкций цены выросли, а также можно купить подделку. Важно убедиться в хорошем пищеварении у собаки, чтобы препарат усвоился.

Ветеринар также отметил, что можно сделать прививку, это надежный способ. Однако он не получил популярность в нашей стране, в клиниках редко можно встретить необходимый препарат.

Обследование у ветеринарного врача

Перед поездкой на дачу нужно показать собаку ветеринару, провести профилактический осмотр и сдать необходимые анализы.

— Минимальная диспансеризация поможет вовремя выявить проблемы со здоровьем и назначить лечение. Это очень важно сделать, потому что, если у животного начнется обострение на даче, не всегда у хозяина есть возможность отвести его к специалисту. Лучше предотвратить проблему, — сказал он.

Кроме того, нужно узнать, где рядом с загородным домом находится ветеринарная клиника и ее режим работы.

— Я советую съездить туда и познакомиться с врачами, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств вы знали, куда и к кому обращаться за помощью, — считает Шеляков.

Тревожная аптечка

Люди привыкли иметь аптечки дома и в автомобиле, но ее также нужно завести собаке на даче.