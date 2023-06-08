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Дружба на грядке: какие растения стоит посадить рядом

Смешанные посадки позволяют сэкономить пространство на небольшой даче, а опытные садоводы уверены, что некоторые растения способны помочь друг другу лучше расти и плодоносить.

Дружба на грядке: какие растения стоит посадить рядом
© WomanHit.ru

Обычно растения на смешанных грядках устраивают по принципу основной культуры и сопровождающей. Но так делают не всегда: это зависит от размера соседей и тщательности ухода за ними. Прекрасно, если у одного растения глубокие корни, а у другого — поверхностные.

Лук + морковь

Эта пара овощей считается идеальной, поэтому часто их высаживают вместе. Морковь защищает лук от вредителей, а эфирные масла лука помогают формироваться большим корнеплодам. Те, кто попробовал такое соседство, уверяют, что урожай обоих овощей стал в два раза выше.

Капуста + свекла

Для этого соседства выбирают широкую грядку. В центре высаживают свеклу в форме креста, а в пустых ячейках сеют капусту.

Фасоль и томат

Разная высота растений позволяет томату и фасоли получить достаточно света, при этом одно растение создает тень для другого. Помидоры высаживают в центр грядки, а фасоль располагают по краю.

Перец и лук

Это сочетание позволит уменьшить количество вредителей на грядке, лук станет крупнее, а перец получится мясистым. Правда, есть риск, что у овоща появится немного пикантный острый вкус.

Острый перец и баклажан

Особые вещества в горьком перце отпугнут колорадских жуков от мясистых листьев баклажана.

Розы и чеснок

Об этом сочетании знают многие садоводы: чеснок отпугивает тлю и муравьев, а значит, розы будут расти здоровыми, уменьшится их подверженность черной пигментации.

Перец и амарант

Амарант — нечастый гость на дачах, но растение весьма полезно: из его семян делают хлеб, отваривают, добавляют в салаты, листья используют, как любую ароматную зелень. А если высадить амарант рядом с перцем, то урожай станет значительно обильнее, а вредители начну обходить грядки стороной.

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