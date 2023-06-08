Дружба на грядке: какие растения стоит посадить рядом
Смешанные посадки позволяют сэкономить пространство на небольшой даче, а опытные садоводы уверены, что некоторые растения способны помочь друг другу лучше расти и плодоносить.
Обычно растения на смешанных грядках устраивают по принципу основной культуры и сопровождающей. Но так делают не всегда: это зависит от размера соседей и тщательности ухода за ними. Прекрасно, если у одного растения глубокие корни, а у другого — поверхностные.
Лук + морковь
Эта пара овощей считается идеальной, поэтому часто их высаживают вместе. Морковь защищает лук от вредителей, а эфирные масла лука помогают формироваться большим корнеплодам. Те, кто попробовал такое соседство, уверяют, что урожай обоих овощей стал в два раза выше.
Капуста + свекла
Для этого соседства выбирают широкую грядку. В центре высаживают свеклу в форме креста, а в пустых ячейках сеют капусту.
Фасоль и томат
Разная высота растений позволяет томату и фасоли получить достаточно света, при этом одно растение создает тень для другого. Помидоры высаживают в центр грядки, а фасоль располагают по краю.
Перец и лук
Это сочетание позволит уменьшить количество вредителей на грядке, лук станет крупнее, а перец получится мясистым. Правда, есть риск, что у овоща появится немного пикантный острый вкус.
Острый перец и баклажан
Особые вещества в горьком перце отпугнут колорадских жуков от мясистых листьев баклажана.
Розы и чеснок
Об этом сочетании знают многие садоводы: чеснок отпугивает тлю и муравьев, а значит, розы будут расти здоровыми, уменьшится их подверженность черной пигментации.
Перец и амарант
Амарант — нечастый гость на дачах, но растение весьма полезно: из его семян делают хлеб, отваривают, добавляют в салаты, листья используют, как любую ароматную зелень. А если высадить амарант рядом с перцем, то урожай станет значительно обильнее, а вредители начну обходить грядки стороной.