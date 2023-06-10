Зачем поливать растения щавелевой кислотой и как это делать правильно

Все начинается с того, что вы просто покупаете один симпатичный цветок и приносите его домой. Потом моргаете. И обнаруживаете себя с новым цветком в руках и в полной растерянности, куда же его поставить.

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Места становится все меньше, а уход за растениями требует все больше сил. Но несмотря на все сложности, хочется, чтобы все цветы продолжали расти, цвести и благоухать, если вы фанат цветущих. Поэтому все цветоводы постоянно находятся в поисках лучших средств и способов ухода для своих прекрасных растений.

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"Рамблер" рассказывает, как можно использовать щавелевая кислоту и как это делать правильно.

Людям непосвященным кажется, что полив - это самое простое и понятное. Действительно с этой задачей справится и ребенок. Но со временем можно заметить, что растению что-то не нравится.

Недолив так же опасен, как и перелив. Нужно внимательно изучать правила ухода за каждым растением и давать ему то, в чем оно по-настоящему нуждается. Поэтому полив раз в неделю будет хорош только в том случае, если у вы собрали самые неприхотливые растения, у которых примерно одинаковые требования к поливу. Самый простой способ убедиться в том, что растение пора поливать - опустить палец в землю. Если грунт просох, можно поливать, если влажный - ждем, когда просохнет. Летом поливать нужно чаще, зимой реже.

Но также у растений есть требования и к качеству воды. Многие ограничиваются лишь тем, что поливают предварительно отстоянной водой. Но если вода жесткая, этого мало. Воду нужно смягчить, и поможет в этом щавелевая кислота.

В жесткую воду добавляют щавелевую кислоту, в результате запускается реакция - кальций и его соли, содержащиеся в воде, выпадают в осадок, и жесткость снижается до рН 5,5. Щавелевая кислота безопасна для цветов, она не накапливается в почве и растениях. Наоборот, помогает улучшить землю, подавляет рост болезнетворных бактерий, развитию полезной микрофлоры, благодаря чему у растений развивается мощная коревая система.

В 10 литрах воды нужно растворить 1/5 чайной ложки щавелевой кислоты, тщательно размешать и поливать как обычно.