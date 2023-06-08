Огурцы будут расти как на дрожжах: названа лучшая подкормка для овощей из СССР
Российским дачникам раскрыли секрет богатого урожая огурцов. Чтобы их было много, следует вспомнить старый народный метод, который активно использовался в СССР.
В советских журналах, посвященных даче и огороду, печатали множество секретов выращивания овощей, которые остаются эффективнее современных методов по сей день.
Одним из таких стал рецепт средства, которое лучше любых удобрений способствует росту огурцов.
Вам понадобится вода, натуральное мыло, молоко и йод. Налейте в емкость воду, натрите туда кусок мыла, добавьте два стакана молока и несколько капель йода. Должна получиться жидкость, которой можно поливать растения у корней, отмечает Teleprogramma.