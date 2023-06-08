Названа лучшая подкормка для овощей из СССР

Российским дачникам раскрыли секрет богатого урожая огурцов. Чтобы их было много, следует вспомнить старый народный метод, который активно использовался в СССР.

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В советских журналах, посвященных даче и огороду, печатали множество секретов выращивания овощей, которые остаются эффективнее современных методов по сей день.

Одним из таких стал рецепт средства, которое лучше любых удобрений способствует росту огурцов.