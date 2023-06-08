Как может навредить морозилке намерзание на стенках

Холодильник сегодня на кухне стоит у каждого. И многие из нас сталкиваются с такой проблемой, как образование намерзания. Причём эта проблема может действительно навредить технике.

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Намерзание (лёд) образовываться может в холодильнике по самым разным причинам. Есть шесть основных. Это некорректная установка температуры, неплотное закрытие дверцы, повреждение резиновой прокладки, засор дренажа, утечка фреона, загруженность холодильника и повышенная влажность в нём.

Из-за намерзания можно столкнуться с неприятными последствиями. Это потеря свежести продуктов, более высокие затраты на электричество, а также ухудшение работы холодильника. Из-за этого холодильнику даже может потребоваться ремонт.