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Вот как может навредить вашему холодильнику намерзание на стенках морозилки

Холодильник сегодня на кухне стоит у каждого. И многие из нас сталкиваются с такой проблемой, как образование намерзания. Причём эта проблема может действительно навредить технике.

Как может навредить морозилке намерзание на стенках
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Намерзание (лёд) образовываться может в холодильнике по самым разным причинам. Есть шесть основных. Это некорректная установка температуры, неплотное закрытие дверцы, повреждение резиновой прокладки, засор дренажа, утечка фреона, загруженность холодильника и повышенная влажность в нём.

Из-за намерзания можно столкнуться с неприятными последствиями. Это потеря свежести продуктов, более высокие затраты на электричество, а также ухудшение работы холодильника. Из-за этого холодильнику даже может потребоваться ремонт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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