Примеси, которых много в воде из-под крана, способны стать причиной тяжелых болезней домашнего животного. В чем именно заключается опасность, биохимик технологической компании по производству фильтров для воды "Барьер" Мария Кулешова рассказала "Вечерней Москве".

По словам эксперта, в воде из-под крана может быть хлор, соли жесткости, вирусы, бактерии и множество других загрязняющих веществ. Владельцам домашних животных необходимо обеспечить для питомцев постоянный доступ к чистой пригодной для питья воде.

Мария Кулешова отмечает, что, согласно данным последних исследований, очищенная вода улучшает здоровье питомца. У собак, которым предоставили воду без опасных примесей, стала лучше структура шерсти, повысилась энергичность.

Когда питомец регулярно пьет воду из-под крана, это, напротив, приводит к повреждению зубов, ухудшению работы внутренних органов, болезней опорно-двигательного аппарата.

Питомцам не стоит пить воду не только из-под крана, но и из природных водоемов. Там она тоже может не соответствовать санитарным нормам. В теплое время года на прогулку лучше брать воду из дома, которая прошла фильтрацию.