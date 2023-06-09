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Когда спрея под рукой нет: нейросеть назвала 9 способов, которые помогут избавиться от назойливых комаров

Когда спрея под рукой нет, многие предпочитают пользоваться натуральными способами борьбы с комарами, хотя зачастую они менее эффективны. Нейросеть назвала девять методов, которые помогут избавиться от насекомых.

Нейросеть назвала 9 способов, которые помогут избавиться от комаров
© Unsplash

Химические методы

1. Эфирное масло лаванды

Вещество обладает приятным ароматом и работает как отпугиватель комаров благодаря своим свойствам расслабления. Промокните маслом тканевый платок и разместите его около окна или двери.

2. Цитрусовые

Комары не любят запах фруктов. Можно нарезать лимон или апельсин и разместить его так, чтобы аромат распространялся как можно дальше.

3. Экстракт эвкалипта и гвоздики

Природный репеллент обладает запахом, который комары не любят. Нанесите его на кожу или одежду, чтобы отпугнуть их.

4. Подставка с водой

Комары обожают стоячую воду, поэтому вы можете использовать этот фактор против них, создавая «ловушку». Наполните миску или другую ёмкость и добавьте несколько капель жидкого мыла. Комары будут притягиваться к поверхности воды, но утонут.

Физические методы

1. Закрытые окна и двери

Один из наиболее простых способов, который особенно эффективен после захода солнца.

2. Сетки на окнах

Они не только помешают насекомым попасть в помещение, но и позволят сохранять свежий воздух.

3. Вентиляторы

Комары не летают быстро, поэтому техника может помочь отпугнуть их. Передвигайте воздушный поток в сторону, где находятся насекомые, чтобы они не могли приближаться к вам.

4. Одежда

Одевайтесь сообразно ситуации. Комаров больше привлекают тёмные цвета и неплотная одежда.

5. Добавки к питанию

Чеснок или экстракт жимолости могут помочь отпугнуть комаров благодаря своим ароматическим свойствам.

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