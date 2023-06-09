Нейросеть назвала 9 способов, которые помогут избавиться от комаров

Когда спрея под рукой нет: нейросеть назвала 9 способов, которые помогут избавиться от назойливых комаров
Когда спрея под рукой нет, многие предпочитают пользоваться натуральными способами борьбы с комарами, хотя зачастую они менее эффективны. Нейросеть назвала девять методов, которые помогут избавиться от насекомых.
Химические методы
1. Эфирное масло лаванды
Вещество обладает приятным ароматом и работает как отпугиватель комаров благодаря своим свойствам расслабления. Промокните маслом тканевый платок и разместите его около окна или двери.
2. Цитрусовые
Комары не любят запах фруктов. Можно нарезать лимон или апельсин и разместить его так, чтобы аромат распространялся как можно дальше.
3. Экстракт эвкалипта и гвоздики
Природный репеллент обладает запахом, который комары не любят. Нанесите его на кожу или одежду, чтобы отпугнуть их.
4. Подставка с водой
Комары обожают стоячую воду, поэтому вы можете использовать этот фактор против них, создавая «ловушку». Наполните миску или другую ёмкость и добавьте несколько капель жидкого мыла. Комары будут притягиваться к поверхности воды, но утонут.
Физические методы
1. Закрытые окна и двери
Один из наиболее простых способов, который особенно эффективен после захода солнца.
2. Сетки на окнах
Они не только помешают насекомым попасть в помещение, но и позволят сохранять свежий воздух.
3. Вентиляторы
Комары не летают быстро, поэтому техника может помочь отпугнуть их. Передвигайте воздушный поток в сторону, где находятся насекомые, чтобы они не могли приближаться к вам.
4. Одежда
Одевайтесь сообразно ситуации. Комаров больше привлекают тёмные цвета и неплотная одежда.
5. Добавки к питанию
Чеснок или экстракт жимолости могут помочь отпугнуть комаров благодаря своим ароматическим свойствам.