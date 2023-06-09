Энтомолог предупредил об осиных гнездах на балконе

Энтомолог Гниненко предупредил москвичей об осиных гнёздах на балконе
С наступлением тепла в собственной квартире можно обнаружить незваных гостей. И мы сейчас не о дальних родственниках, которые вспоминают о вашем существовании раз в год, когда им надо где-то остановиться перед поездкой на курорт.
Представьте: выходите вы как-то солнечным утром на балкон с чашечкой кофе, а там осиное гнездо. Что с ним делать? Ответ вас удивит — ничего не нужно делать. Осы иногда делают гнёзда на балконах и чердаках. Для человека они не опасны, если к ним не лезть, предупредил энтомолог, кандидат биологических наук, доцент Юрий Гниненко.
«Для того чтобы избежать укусов, следует обращаться к специалистам, и у городских жителей не будет хлопот», — сказал эксперт порталу News.ru.
Первая помощь при укусе осы будет одинаковая в случае со взрослыми и детьми, объяснила главный внештатный специалист московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) Наталья Морозова.
Нужно попытаться убрать жало и приложить что-то холодное к месту укуса. Если у человека аллергия и началась крапивница или отёк, можно дать антигистаминный препарат. А при необходимости — вызвать скорую. Куда чаще ос можно встретить на даче.
Там они тоже выбирают для заселения укромные уголки — на чердаках, в сараях и банях, за обшивкой стен, в шкафах с одеждой, кронах хвойных деревьев, зарослях многолетников или даже в земле. Есть несколько способов избавиться от непрошеных гостей, которые к тому же могут причинить вред здоровью. Это можно сделать подручными средствами вроде пластиковой бутылки, а можно — специальными препаратами. Подробнее обо всех них — тут .