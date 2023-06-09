$82.64+0.5589.01+0.97

Энтомолог Гниненко предупредил москвичей об осиных гнёздах на балконе

С наступлением тепла в собственной квартире можно обнаружить незваных гостей. И мы сейчас не о дальних родственниках, которые вспоминают о вашем существовании раз в год, когда им надо где-то остановиться перед поездкой на курорт.

Энтомолог предупредил об осиных гнездах на балконе
© Секрет Фирмы

Представьте: выходите вы как-то солнечным утром на балкон с чашечкой кофе, а там осиное гнездо. Что с ним делать? Ответ вас удивит — ничего не нужно делать. Осы иногда делают гнёзда на балконах и чердаках. Для человека они не опасны, если к ним не лезть, предупредил энтомолог, кандидат биологических наук, доцент Юрий Гниненко.

«Для того чтобы избежать укусов, следует обращаться к специалистам, и у городских жителей не будет хлопот», — сказал эксперт порталу News.ru.

Первая помощь при укусе осы будет одинаковая в случае со взрослыми и детьми, объяснила главный внештатный специалист московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) Наталья Морозова.

Нужно попытаться убрать жало и приложить что-то холодное к месту укуса. Если у человека аллергия и началась крапивница или отёк, можно дать антигистаминный препарат. А при необходимости — вызвать скорую. Куда чаще ос можно встретить на даче.

Там они тоже выбирают для заселения укромные уголки — на чердаках, в сараях и банях, за обшивкой стен, в шкафах с одеждой, кронах хвойных деревьев, зарослях многолетников или даже в земле. Есть несколько способов избавиться от непрошеных гостей, которые к тому же могут причинить вред здоровью. Это можно сделать подручными средствами вроде пластиковой бутылки, а можно — специальными препаратами. Подробнее обо всех них — тут .

Секрет Фирмы: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители