Энтомолог предупредил об осиных гнездах на балконе

С наступлением тепла в собственной квартире можно обнаружить незваных гостей. И мы сейчас не о дальних родственниках, которые вспоминают о вашем существовании раз в год, когда им надо где-то остановиться перед поездкой на курорт.

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Представьте: выходите вы как-то солнечным утром на балкон с чашечкой кофе, а там осиное гнездо. Что с ним делать? Ответ вас удивит — ничего не нужно делать. Осы иногда делают гнёзда на балконах и чердаках. Для человека они не опасны, если к ним не лезть, предупредил энтомолог, кандидат биологических наук, доцент Юрий Гниненко.

«Для того чтобы избежать укусов, следует обращаться к специалистам, и у городских жителей не будет хлопот», — сказал эксперт порталу News.ru.

Первая помощь при укусе осы будет одинаковая в случае со взрослыми и детьми, объяснила главный внештатный специалист московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) Наталья Морозова.

Нужно попытаться убрать жало и приложить что-то холодное к месту укуса. Если у человека аллергия и началась крапивница или отёк, можно дать антигистаминный препарат. А при необходимости — вызвать скорую. Куда чаще ос можно встретить на даче.