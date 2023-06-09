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Доктор Малышева перечислила топ-10 опасных комнатных растений

Многие россияне заводят в квартирах комнатные растения. Доктор и телеведущая Елена Малышева перечислила те, которые могут навредить здоровью.

Малышева перечислила топ-10 опасных комнатных растений
© Слово и Дело

Растения в доме создают уют и могут положительно влиять на организм. Однако существуют те, которые вредят человеку и питомцам. В список Малышева включила аглаонему, сок которой может вызывать отек и болезненность в области слизистой рта и горла.

Также опасными она назвала азалию, которая при попадании в рот ребенка может вызвать серьезное отравление. Не стоит держать дома амариллис, гортензию, диффенбахию и молочай.

Кроме того, лучше отказаться от плюща, пахиподиума и филодендрона в квартире. Опасным растением также является цикламен, передает aif.ru.

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