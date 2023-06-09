Главные тренды интерьерного дизайна — 2023

В отличие от моды, в интерьерном дизайне тренды не так скоротечны. Здесь речь скорее идет о стиле, о вкусе и о «долгоиграющих» направлениях дизайна.

© BFM.RU

И тем не менее так же, как и на ежесезонных показах на неделях моды в Париже и Милане, многие интерьерные идеи оформители интерьеров и производители мебели создают, черпают и реализуют, ориентируясь на международную миланскую выставку Salone del Mobile (iSaloni). А еще интерьерные тренды рождаются «из воздуха» — из настроений в обществе, из социокультурных реалий.

Видео дня

Из камня и тепла

Магистральным трендом остается «зеленая повестка» — как в использовании материалов, так и в общем «природном» флере.

«Новый нюанс — обилие живых растений в интерьере. Необычное решение — светильники с функцией кашпо и, наоборот, светящиеся вазы», — рассказала дизайнер интерьеров, член Ассоциации дизайнеров и декораторов интерьера, лауреат премии Luxury Awards Елена Крылова.

bfm.ru

«Зеленая повестка», конечно, заключается не только в буквальном использовании растений в интерьере, но и во многих других акцентах и микротрендах.

Стираются границы между внутренним и внешним пространствами: в доме теперь может быть сад, а снаружи — диван как в гостиной

«Природный вайб присутствует, например, и в любви дизайнеров к бионическим формам: закругленные диваны, каплевидные кресла, столы на круглых ножках. Экостиль также сливается с другими близкими нашей аудитории стилями, такими как сканди-шик, джапанди, кинфолк, бохо», — отмечает генеральный директор Dantone Home Сергей Воронов.

При выборе отделочных материалов стен и пола, а также материалов для мебели дизайнеры интерьеров рекомендуют отдавать предпочтение фактурам, «рифмующимся» с природой.

«Стоит обратить внимание на камень, прежде всего на мрамор и оникс. Актуальны красивая, сложная обработка материала, необычные цветовые сочетания. Бренд Porro показал на Salone del Mobile много мебели из мрамора, Antolini представил слэбы натурального камня с инкрустациями в стиле стрит-арта», — рассказала дизайнер интерьеров Елена Крылова.

Натуральные цвета и природные материалы делают интерьер дорогим, считает основатель бренда сантехники и мебели для ванных комнат OWL1975 Артем Васильев и советует смягчать благородный холод камня деревянными элементами: «Дерево отлично выглядит в сочетании с мрамором, бетоном, натуральным камнем. Оно добавляет пространству теплоты и уюта. Можно использовать декоративные панели, керамогранит и плитку под дерево, кварцвинил».

Выбирая в этом году плитку для фартука на кухне или для ванной комнаты, на его взгляд, имеет смысл подумать о «широких мазках».

«Пестрая мелкая плитка уступила место крупной, от 30 сантиметров в ширину. Она может быть прямоугольной или удлиненной, имитировать мрамор или дерево. Такое покрытие выглядит современно и визуально увеличивает пространство. При этом, если речь идет о ванной комнате, стены необязательно должны быть оформлены одинаково: одна сторона может быть покрыта плиткой, а другая — выкрашена в натуральный оттенок», — говорит Васильев.

Такая «ритмичность» материалов, сочетание плитки и крашеной стены, дерева и бетона, сама по себе является трендом.

bfm.ru

«Сегодня на пике разнообразие текстур, рельефов, их ритмичные сочетания: миксуйте матовые и глянцевые поверхности, рифленое стекло, рейки, металл, неокрашенную древесину, добавляйте эффекты керамогранита и кориана. Пусть в интерьере будет много фактур, к которым приятно прикасаться, таких как крупный ворс, рогожка, лен, джут, мех. На пике моды — букле, материал, сочетающий в себе трендовый лук и одновременно дающий ощущение уюта и милоты», — отмечает Сергей Воронов из Dantone Home.

Среди главных трендов года Воронов также называет увлеченность ретро-образами: «Речь в первую очередь о различных вариациях на тему mid-century, стилей из 50-70-х годов XX века. Этот долгоиграющий тренд поддерживают среди прочего и ностальгия по неспешному ритму жизни, и новая волна интереса к освоению космоса, и отличная его сочетаемость с современными стилями. Дизайн интерьера уже, к счастью, давно перестал быть попыткой воссоздать стиль одной конкретной эпохи. На смену этому пришел многослойный интерьер с элементами различных стилей и эпох».

Еще одна новая глобальная тенденция — это сдержанная роскошь, или «тихий люкс».

«Так называемый тихий люкс — безусловная проекция понятия из мира моды на интерьерный дизайн: натуральные материалы премиального качества, природные оттенки, особый фокус на светлые цвета в интерьере, timeless-дизайн мебели, то есть лаконичный, не перегруженный деталями. Все эти понятия не новы, но сейчас звучат с особой силой. Во время пандемии на первый план в дизайне как одежды, так и интерьеров вышли понятия self-care и self-centred — забота о психологическом и эмоциональном состоянии и здоровье. Отсюда и возросшая потребность в спокойной цветовой гамме, естественных оттенках, натуральных материалах. Сейчас, уже по другим причинам, сохраняется необходимость ощущения дома как места силы и восстановления внутреннего дзена, поэтому мы говорим о том, что главный тренд для нас сейчас — это забота о себе и близких», — рассуждает Воронов.

bfm.ru

Идея сдержанной роскоши отвечает концепции, базирующейся на внимании к индивидуальности, на эмоциональной зрелости, самодостаточности, считает архитектор, глава студии Hotei-Russia / The Svetozar Andreev Studio Светозар Андреев.

«Я стремлюсь создавать именно такие интерьеры, неустаревающие, не гонюсь за мейнстримом. Ведь, в отличие от гардероба, интерьер — это надолго, и, будучи супермодным сегодня, завтра он может начать раздражать, точно так же, как и платье из прошлой коллекции. При этом концепция вне времени, отвечающая принципам долговечности, может быть и необычной, и дерзкой», — говорит Андреев.

Противовесом этой эстетической зрелости, по мнению Светозара Андреева, является еще один заметный тренд под условным названием «инфантилизм».

«Глобальная тенденция сегодня — это детскость и инфантильность как в интерьерах, так и, должен сказать, в мировой политике. Salone del Mobile 2023 — яркое тому подтверждение: зачастую мы видим дизайн ради дизайна, идею ради идеи. И я не сторонник этого. Игровые формы, которых так много сейчас на iSaloni, пожалуй, отражают только кризис в индустрии, длящийся многие годы, когда производители, отойдя от идеи создания долгосрочно служащих коллекций, созданных как произведение искусства, ввели принцип сезонности, мимолетности, сиюминутности, характерной для моды и мейнстрима».

Право на цвет

Тихий люкс, эковайб, желание уюта «как дома у бабушки», уюта в духе ретро — во всех свежих трендах присутствует доминирующая нота спокойствия. Оно среди прочего наблюдается и в актуальной цветовой гамме.

«Пожалуй, один из самых громких и интересных трендов связан с теплыми и живыми эмоциями: в моде чувственные, естественные интерьеры. Отсюда и интерес к телесным, или, как их еще сейчас называют, «обнаженным» оттенкам, которые начинают доминировать в дизайне. Телесные оттенки, не переходящие при этом в бежевые, — это очень удобное дизайн-решение. Они не противоречат ни одному интерьерному стилю и безупречно работают в любом помещении: от гостиной и спальни до входных зон и санузлов», — рассказывает генеральный директор и совладелец Manders, колорист Алексей Елисеев.

bfm.ru

Впрочем, смелые и яркие цвета в 2023 году тоже никуда не денутся.

«Среди самых актуальных оттенков — желтые и оранжевые разной насыщенности, роскошные красные и океанический синий. Более того, в этом году не нужно делать выбор в пользу какого-то одного решения — напротив, давайте смело сочетать эти трендовые оттенки друг с другом. Даже если вам ближе нюдовые тона, все равно правило микса тут отлично работает: на Salone del Mobile 2023 мы увидели, как они создают выразительные дуэты с открытыми цветами в отделке, в обивке мягкой мебели, текстильном оформлении окон или декоре», — говорит Елисеев.

Еще одно важное колористическое направление — черно-белые интерьеры, отмечает дизайнер интерьеров Елена Крылова: «Мода как будто подталкивает разграничить понятия о добре и зле и отделить зерна от плевел. Такое лаконичное «черно-белое кино» показали на Salone del Mobile многие бренды, например Rugiano и Ferre Home».

Отмена границ

Говоря об общей философии пространства, эксперты отмечают такой тренд, как размывание границ: между комнатами, между тем, что внутри (в помещении), и тем, что снаружи.

«Если раньше за счет использования натуральных материалов (обивки изо льна и хлопка, ковров из грубого сизаля, деревянных полов, экологичных красок) и декорирования интерьера живыми растениями мы пытались впустить природу в дом, то сейчас в тренде — расширение пространства квартиры в экстерьер. Так, уличная мебель становится больше похожей на ту, что мы используем в интерьере: кресла и диваны обиты новыми роскошными тканями — износостойкими бархатом, вельветом, велюром, букле», — рассказала дизайнер интерьеров Ирина Райхер.

Это правило действует и в обратную сторону: один из устойчивых трендов сегодня — использование outdoor (уличной мебели) внутри помещения.

«Легкие кресла, шезлонги, кушетки и диваны для веранды и сада, как правило, отличаются воздушностью и создают в домашнем интерьере расслабленную атмосферу, добавляя приятных ассоциаций с летним отдыхом и ласковым солнцем», — рассуждает Сергей Воронов из Dantone Home.

Сегодня можно смело говорить о стирании границ между помещениями, о выравнивании их значимости, устранении иерархии и смешивании функций, отмечает архитектор Светозар Андреев. Нет больше просто кухни или просто гостиной, просто холла, библиотеки или гардеробной. Все пространства могут перетекать друг в друга.

«В своих проектах мы развиваем идею единого открытого перетекающего пространства с мобильным зонированием. Вместо традиционных стен, разделяющих пространственные объемы, мы проектируем системы мобильных перегородок, которые можно при желании убирать, объединив помещения. В зависимости от задачи мы используем зонирование как мобильными панелями, так и прозрачными и полупрозрачными элементами. В сочетании с принципиально новым подходом к планированию этот прием позволяет раскрыть всю глубину пространства и дает возможность создавать свободные планировочные композиции, полностью просматриваемые с множества точек, от окон до окон, через широкие открытые галереи и через анфилады вдоль оконных витражей. Для меня любой проект — это архитектурно-скульптурная композиция со множеством сценариев освещения и мобильного зонирования, с интегрированными в стены системами хранения, позволяющими не засорять пространство случайными вещами, с современным техническим оснащением и материалами, собранными в едином стиле и ритме, подчеркивающими архитектурно-пространственные объемы. По нашему убеждению, именно этот подход является сейчас самым современным», — рассказал Светозар Андреев.

Помимо стен смыслообразующим элементом пространства является потолок, которому обычно так мало уделяют внимания при планировании интерьера.

«Вроде бы по умолчанию потолок это нечто белое и неприметное. Но на мой взгляд, многие интерьеры могли бы значительно выиграть, если бы дизайну потолка уделили особое внимание. Цветной потолок сегодня — это не только крайне модный прием, но и спасение для темных помещений, безликих интерьеров и маленьких квартир: за счет цвета можно визуально увеличить высоту потолка или раздвинуть стены. Если говорить про конкретные решения, то очень благородно на потолке смотрится охра. Небесно-голубой и глубокий синий делают его воздушнее, а энергичный желтый наполняет любую комнату светом и позитивом», — рассказал колорист Алексей Елисеев.