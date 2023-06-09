Названы способы сделать интерьер дома экологичнее

Пересмотр модели потребления и использование правильных материалов позволят сделать интерьер дома экологичнее, заявила дизайнер, директор по продукту Mr.Doors Ксения Кузнецова. Эти и другие способы она перечислила россиянам в беседе с «Лентой.ру».

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По словам Кузнецовой, людям стоит начать с перемен в потребительском поведении: важно быть рациональными в покупках и не заниматься захламлением собственного жилища, и, как следствие, планеты в целом. Кроме того, дизайнер посоветовала избавиться от уже имеющихся, но не используемых вещей. Здесь на помощь придут как специальные фонды, так и компании по переработке.

Еще одним шагом на пути к интерьеру с приставкой «эко» Кузнецова назвала использование в дизайне пространства как можно меньшего количества вредных материалов.

Также собеседница «Ленты.ру» рекомендовала активнее интегрировать в собственном жилище системы умного дома и новейшие гаджеты. По ее словам, все современные разработки созданы как раз по принципу бережного отношения к ресурсам.