Почему в жару животных нельзя поливать холодной водой

Ветеринар: в жару домашних животных нельзя поливать холодной водой
Из-за перепада температур у кошки или собаки может произойти отёк лёгких, объяснила врач, директор клиники «Инновет» Вероника Макаревич.
Медик посоветовала переместить питомца в прохладное место, смочить ему голову, подмышечные впадины, лапы, почаще давать ему пить. Также специалист рассказала, какие собаки и кошки тяжелее переносят жару.
Какие собаки тяжелее других переносят жару
Домашние животные могут получить тепловой удар и на улице, и дома, подчеркнула Вероника Макаревич в беседе с АиФ-Томск . В обоих случаях перегрев может обернуться смертью питомца. Чем меньше собака, тем сложней ей переносить жару. Больше всех перегреться рискуют брахицефалы, у которых из-за строения черепа очень узкие ноздри, отметила ветеринар. К брахицефалам относятся: мопсы, бульдоги, пекинесы, боксёры, шарпеи.
Какие кошки плохо переносят жару
По словам медика, в жару тяжелее всяких приходится кошкам со свалявшейся шерстью. Плотные комки не пропускают воздух, и у животного нарушается теплообмен.
Как понять, что питомец перегрелся
Перегрев у собаки или кошки можно определить по следующим признакам: шаткая походка, заторможенность, обильное слюноотделение, высокая температура тела, расстройство желудка
Что делать, если питомцу жарко
Постарайтесь переместить животное в место попрохладнее. Если вы в квартире, то оставляйте двери в туалет и ванную открытыми — обычно там прохладнее, чем в остальных помещениях, отметила врач. Также Макаревич посоветовала смочить питомцу голову, подмышечные впадины, лапы. Но ни в коем случае не обливайте ледяной водой. Дайте животному попить — вода должна быть не слишком холодной. С собаками гуляйте рано утром или поздно вечером, когда на улице не так жарко. Если у вас дома грызуны, то ставьте клетки так, чтобы на них не попадали солнечные лучи. Охлаждайте помещение вентилятором. Заботясь о животных, не забывайте позаботиться и о себе и о своих близких. Человек тоже может получить тепловой удар. Ранее мы рассказывали, как оказать первую помощь при перегреве. А также собрали несколько советов от спасателей о том, чего нельзя делать в жару .