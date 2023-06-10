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Россиянам рассказали, как уберечь собаку от жары

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям», что в жаркую погоду особое внимание нужно уделить владельцам собак с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременных сук, а также собак крупных и гигантских пород. Эксперт посоветовал пересмотреть график прогулок, чтобы уберечь от опасности питомца. По его словам, лапы животного также следует защитить от раскаленного асфальта с помощью специальной обуви, или защитным воском.

Россиянам рассказали, как уберечь собаку от жары
© Unsplash

Выходите на прогулку рано утром или поздно вечером, во время низкой активности солнца. Если вы всё-таки гуляете днем, выбирайте тенистые места, где можно спрятаться от палящего солнца. Защищайте лапы от раскаленного асфальта: для этого подойдет специальная обувь или защитный воск, — сказал голубев.

Специалист предостерег владельцев от использования вентиляторов и кондиционеров для охлаждения питомцев, так как существует риск переохлаждения и воспаления внутренних органов. Он призвал не забывать про источник свежей воды в и вне помещения, в которую можно добавлять кусочки льда, чтобы она оставалась прохладной.

Кинолог ранее посоветовал начинающим собаководом присмотреться к небольшим породам, которые отличаются умеренной активностью и дружелюбным характером. Он порекомендовал не выбирать себе в компаньоны собак, за которыми требуется сложный уход, чтобы случайно не навредить животному.

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