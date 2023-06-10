Удобно, бесплатно и сделать легко: клубочница из пластиковой бутылки

Каждая хозяйка знает, что клубок постоянно хочет куда-нибудь укатиться. Бывают случаи, когда надо соединить два клубка. Как облегчить этот процесс?

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Это можно сделать при помощи пластиковой бутылки. Сколько применений у этой штучки, но всё равно способы не иссякают.

Отрезаем верхнюю часть бутылки.

Делаем два надреза и загибаем.

Загиб крепим к стулу, и вуаля, — спокойно занимаемся делом.

Можно несколько сделать несколько таких штучек, благо в бутылках недостатка нет.

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