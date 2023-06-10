Удобно, бесплатно и сделать легко: клубочница из пластиковой бутылки
Каждая хозяйка знает, что клубок постоянно хочет куда-нибудь укатиться. Бывают случаи, когда надо соединить два клубка. Как облегчить этот процесс?
Это можно сделать при помощи пластиковой бутылки. Сколько применений у этой штучки, но всё равно способы не иссякают.
Отрезаем верхнюю часть бутылки.
Делаем два надреза и загибаем.
Загиб крепим к стулу, и вуаля, — спокойно занимаемся делом.
Можно несколько сделать несколько таких штучек, благо в бутылках недостатка нет.
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