Точно такой наверняка ни у кого не будет, а сделать до ужаса просто! Корзинка для фруктов

Мне немного неловко писать о каких-то своих идеях, которые не отличаются оригинальностью и стопудово уже были кем-то претворены в жизнь, возможно, с минимальным отличием. А так как народа на земном шаре уйма, то думаю, что сидит ещё десяток-другой таких «умниц с претензией на изобретательность»:) и мастерит что-то абсолютно аналогичное:) Духовные сёстры-близнецы, так сказать:))

Сегодня занималась делами на кухне… Разделочная доска опять поломалась. Я её уже один раз клеила. Клеить снова и использовать опять по назначению повторно не стала. Всё равно поломается, если её мыть постоянно. Покрутила в руках, повертела… И решила сделать поднос. Ну или подставку… А можно и корзинку:)

Работа простая до ужаса, с которой справится и ребёнок старшей детсадовской группы:)

Материалы и инструменты Бамбуковые шампуры

Разделочная доска (любая деревянная дощечка нужной формы)

Джутовый шпагат

Секатор

Клей

Акриловый лак

Акриловые краски (по желанию)

Ход работ

Высоту бортиков можно было продолжить в том же духе или как-то иначе...

Но мне не нужна высокая корзинка. Поэтому оставила три ряда.

Доску я склеила хорошо, но трещину нужно было спрятать, да и сама доска уже сильно б/у… Наклеивать шампурики мне было лень… И я сделала так...

Когда лак высох, а акриловый лак сохнет очень быстро, то приклеилась и эта «вермишель», после чего я покрыла вторым слоем, выравнивая поверхность, чтобы в щели не попадала пыль и мелкие соринки.

Ну а дальше уже по желанию и вкусу… Может, если бы у меня был не зелёный шпагат, а натуральный, я бы так и оставила. Но был только зеленый:) И я решила покрасить. А кто-то может оставить, как есть.

Вот и всё. Самое муторное — связывать пучки из шампуров, поэтому, если у кого-то есть маленькие дети, то лучше поручить это ответственное дело им:) У деток будет развиваться мелкая моторика, а у взрослых НЕ развиваться нервная почесуха:))