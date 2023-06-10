Уход за цикламеном: этому привереде у нас нравится

Этот цикламен мы подарили маме на 8 Марта более пяти лет назад. Цикламен приглянулся сразу, покорили сердце необычной формы цветы и листья. Считается, что цикламен привередлив и не слишком хорошо себя чувствует в комнатных условиях, но у нас ему нравится.

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Описание растения

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Цикламен — это многолетнее травянистое клубневое растение высотой до 30 см. На длинных черешках располагаются зеленые листья, по форме похожие на сердце. На листьях хорошо заметный серебристый рисунок.

Цветки у цикламена обоеполые, пятилепестковые, необычной формы — напоминают бабочек или мотыльков.

По ботанической классификации относится к подсемейству Мирсиновые (Myrsinaceae), которое в свою очередь относится к семейству Первоцветные (Primuláceae). Род Цикламен насчитывает от 15 до 55 видов растений.

В природе встречается несколько видов цикламена на территории Центральной Европы, Средиземноморья, Малой Азии и Ирана.

Цикламен окультурили в 1656 г. и выращивают как садовое и комнатное растение по всему миру.

У цикламена много имен, он же «дряква», он же «альпийская фиалка», он же «свиной хлеб» — как только его в народе не называют.

Скорее всего, у нас растёт цикламен персидский (C. persicum).

Похожи на мотыльков розовые цветки Розетка листьев цикламен нецветущий Необычной формы лист

Условия выращивания

Любит: лёгкую, рыхлую почву с нейтральной (или слабокислой) рН;

рассеянный свет (много);

прохладу;

регулярный, умеренный полив.

Не любит: сквозняк;

жару;

сухой воздух;

перелив/недолив;

опрыскивание во время цветения;

частые пересадки.

Посадка, пересадка, размножение

Размножают цикламены семенами или делением клубня. Проще и быстрей, конечно, размножать клубнедетками или разделением клубня, но цикламен ядовит.

При любых манипуляциях с клубнем желательно использовать перчатки и очки.

Размножая семенами, можно получить уникальные растения. Заглядывалась на семена цикламенов разной расцветки, но купить пока не решилась.

Цикламен наш был уже несколько раз пересажен. Первый раз пересаживали ещё цветущим, чтобы поменять временную магазинную тару на приличное кашпо и убрать лишние удобрения. Как обычно, при пересадке ёмкость берём чуть больше предыдущей, обязательно на дно дренаж. Пересаживать цикламен нужно бережно и аккуратно. Этот цветок любит, когда клубень немного торчит из почвы. Сейчас цикламен выглядит так.

Полив и подкормка

Весной и летом поливаем по мере надобности отстоявшейся прохладной водой, зимой полив практически прекращаем. Поливаем не слишком обильно, под корень, стараясь не задеть листья и цветы. Опрыскиваем редко, только когда не цветёт. Подкармливаем после выхода из «спячки» удобрением для цветущих растений «Агрикола» под корень.

Если переборщить с азотными удобрениями, корни могут загнить.

Особенности выращивания

Наш цикламен растет на восточном окне и хорошо там себя чувствует. На окне не жарко, света в весенне-летний период достаточно, а зимой свет цикламену не так и нужен. В зимний период цикламен впадает в «спячку» и выглядит в это время совсем неказисто.

На подоконниках у нас прохладно. Цветет цикламен ежегодно достаточно длительное время. Цветение чаще всего приходится на лето и начало осени. После цветения осторожно удаляем цветоносы.

Цикламен – ядовитое растение. Может представлять опасность для животных и маленьких детей. Его лучше не размещать на кухне.

Требуется прохладное содержание зимой (около +10°C, не выше +12...+14°C) и температура где-то +18...+25°C летом. Плохо переносит повышенную температуру — могут пожелтеть листья, и растение завянет.

Таким его подарили Март 2017 Долгое цветение сентябрь 2017 На окне сентябрь 2020

Любят цикламен болезни (мокрая гниль, серая гниль, фузариозное увядание и др.) и вредители (тля, трипсы, цикламеновый клещ и др.), если вовремя выявить, то за растение можно будет побороться.

Очень красивый цветок! Больше подойдёт для выращивания опытным цветоводам, но полагаю, что при удачном размещении справятся и неопытные.