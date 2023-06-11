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Эксперт назвал лучший способ греть воду в период отключения

Во многих городах каждый год отключают горячее водоснабжение на несколько дней. Эксперт по интегрированным системам рассказал как лучше всего решать проблему отключения горячей воды

Эксперт назвал лучший способ греть воду в период отключения
© Ferra.ru

В России каждый год временно отключают горячую воду в многоквартирных домах для проведения ремонтных работ. Чтобы сохранить комфорт, руководитель проектов по безопасности Сергей Победоносцев рекомендует использовать накопительные электрические котлы.

Он объясняет, что мы все привыкли к комфорту и нуждаемся в горячей и холодной воде. Установка накопительного электрического котла является оптимальным решением для квартир. Например, семье из трёх человек будет достаточно 100-150 литров горячей воды для душа и мытья посуды. Сейчас на рынке представлен большой выбор такого оборудования.

Однако необходимо соблюдать меры безопасности и не пытаться устанавливать водонагревательные приборы самостоятельно. Эксперт советует обратиться к специалистам для подключения к системам водоснабжения и электричества. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию и пожару. Поэтому лучше доверить установку профессионалам и компаниям, специализирующимся на этом.

Кроме того, эксперт предупреждает о необходимости осторожности при нагревании воды в электрочайнике. Если вы используете чайник в ванной комнате, то есть риск получить удар током из-за высокой влажности и заземления сантехнического оборудования. Поэтому лучше оставлять чайник и его подставку на кухне, чтобы избежать опасности.

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