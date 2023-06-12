Как избавиться от муравьев на участке: простые способы

Муравьи — привычные, но весьма опасные соседи по дачному участку. Они не только строят муравейники на чужой территории и подъедают хозяйские запасы сахара, но и разносят инфекции, разводят тлю и червецов. Чем еще опасны муравьи в огороде и как от них избавиться — в материале «Ленты.ру».

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Виды муравьев

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Насекомые нередко омрачают дачный сезон даже настоящим любителям огорода. Борьба с ними далеко не всегда дается легко. И, пожалуй, муравьи — одни из самых нежеланных гостей. В российских садах и огородах они представлены несколькими видами.

Самые распространенные виды муравьев в России

Рыжий лесной муравей

Большие муравейники из веточек и травы, которые каждый хотя бы раз видел во время прогулки в лесу, — их строения. Эти муравьи среднего размера — около 7-14 миллиметров в длину. По окрасу — рыжевато-красные с черным брюшком и головой. Как понятно из названия, чаще всего их дом — это лес, но иногда они селятся и в огородах, особенно если те находятся недалеко от лесной зоны.

С одной стороны, именно их называют «санитарами леса», но с другой, их нельзя счесть желанными соседями для дачников. Дело в том, что рыжие лесные муравьи селятся огромными колониями.

Рыжие лесные муравьи живут огромными «семьями» — в одном муравейнике может насчитываться до нескольких сотен тысяч особей, а иногда и около миллиона

Черный садовый муравей

Они намного мельче своих собратьев, о которых говорится выше, их длина составляет около 5 миллиметров. Эти муравьи чаще живут на садовом участке или в огороде — ведь свои домики они строят под землей, как правило, в корнях растений. Выглядят эти жилища как небольшие гнездышки в разрыхленной земле.

Рыжая мирмика

Эти муравьи тоже мелкие — около 5 миллиметров в длину. Они отличаются своим окрасом, который варьируется от желтого до светло-коричневого. Мирмика, как и черные садовые муравьи, предпочитает строить муравейники в корнях растений, а потому также является частым обитателем садов и огородов.

Еще одна отличительная черта этого вида — болезненны укусы. Эти муравьи охотятся на мелких насекомых, а значит обладают ядом, применить который могут и по отношению к людям. Конечно, в этом случае серьезного эффекта не будет, но вот место укуса может зудеть довольно долго.

Роль муравьев в экосистеме огорода

На первый взгляд, муравьи могут показаться бесполезными созданиями, но на самом деле это не так. Они имеют особое значение в экосистеме огорода. В первую очередь, их польза заключается в благотворном влиянии на почву. Помимо того что они постоянно ее рыхлят, что помогает растениям лучше усваивать удобрения, они также насыщают ее полезными микроэлементами.

Благодаря муравьям уровень калия в почве повышается почти вдвое, а фосфора — в целых десять раз

Кроме того, муравьи уничтожают многих вредителей: например, гусениц и паутинных клещей. Согласно Рослесхоза — Рослесинфорга, обитатели одного муравейника способны уничтожить до 20 миллионов вредителей в год.

Какой вред причиняют муравьи растениям и урожаю?

Тем не менее муравьи для огорода могут быть и опасны. Владельцам участков нужно уметь определять момент, когда вред от этих насекомых становится больше пользы. Садовод, автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере» Светлана Самойлова поясняет «Ленте.ру»: «Ошибочно полагать, что муравьи вредят цветам пионов или, например, малине, где их, как правило, особенно много. На бутонах пионов вы можете наблюдать муравьев по той причине, что они питаются нектаром, соком, которые вырабатывают эти многолетние цветы, готовясь к раскрытию. В таком случае скопление муравьев абсолютно не представляет опасности».

Насторожиться, по словам Самойловой, необходимо, когда муравьи появляются на смородине, розах или в теплицах.

"Муравьи — разносчики тли. Они питаются тем молочком, которое она выделяет, поэтому они стараются всячески ее размножить, ведь для них это деликатес", - Светлана Самойлова, садовод.

Тля, в свою очередь, не только питается соком растений, но и может занести инфекцию, вгрызаясь в листья, стволы и бутоны. «Потому вывод такой: с муравьями бороться нужно, но не на всех растениях», — подчеркивает эксперт.

Однако помимо того что муравьи — основные разносчики тли, они также могут самостоятельно поедать ягоды и сладкие корнеплоды. Вместе с тем кислотность почвы, где живут муравьи, нередко повышается, что может быть опасным для многих растений. Так что если насекомых становится действительно много, значит пора начинать борьбу.

Как предотвратить появление муравьев?

Бороться с муравьями непросто и муторно, поэтому лучше всего вовсе не допускать их появления на участке. Для этого дезинсектор Роман Голдобин рекомендует придерживаться следующих правил.

Профилактика появления муравьев в огороде

Нередко для профилактики появления муравьев на грядках в огороде советуют использование мульчи — материала, который наносится на поверхность почвы для сохранения влаги и устранения сорняков, — вокруг растений, но Светлана Самойлова уверена: от муравьев мульчирование вряд ли поможет, наоборот, насекомые под мульчей могут чувствовать себя еще более комфортно.

Как бороться с муравьями на огороде?

Инсектициды

Если на участке все же поселились муравьи — еще и в большом количестве, — изгнать их реально, но для этого нужно очень хорошо постараться и проявить все свое терпение, предупреждает Светлана Самойлова. По ее словам, в этой борьбе подойдут любые средства от муравьев, кроме органических.

Использование на местах скопления муравьев природных репеллентов — борной кислоты или цитрусовых масел, молотой корицы, древесной золы, ароматических растений — помогает далеко не всегда

«Я испытывала подобные средства на своем участке — результат был нулевой. Поэтому как только я замечаю муравьев на розах, смородине или в теплицах, для меня это сигнал, что пора обработать их средством от вредителей», — поясняет садовод. Светлана Самойлова считает, что лучше всего для этого подойдет любой препарат, действующее вещество которого может справиться с тлей. Например, Топаз, Интавир или Карбофос (в случае если нужно обработать цветы, а не овощи или ягоды). Повторять процедуру необходимо регулярно — раз в полторы-две недели, подчеркивает эксперт.

Используя этот способ, важно обработать не только растение, но и само место скопления муравьев, дополняет дезинсектор Роман Голдобин. «Следует найти муравейник и обработать его инсектицидами, — говорит он. — В случае с муравьями главное — уничтожить матку и яйцекладку муравьиной колонии, без нее и все остальные муравьи разбегутся и вскоре погибнут».

"Есть мнение, что бензин тоже помогает, но проверять это я ни в коем случае не рекомендую. Использовать легко воспламеняющиеся вещества для борьбы с вредителями — пожароопасно", - Роман Голдобин, дезинсектор.

Однако Светлана Самойлова предупреждает: даже обработав места скопления муравьев инсектицидами, вряд ли получится избавиться от них навсегда с первого раза. «Не стоит терять бдительность, — отмечает она. — Муравьи очень быстро переходят на новое место в радиусе 1-2 метров, поэтому приходится опять ворошить вновь построенный дом, так же засыпая туда инсектициды. Но в итоге методично отслеживая, куда переселяются муравьи, можно выгнать их с участка. Как правило, на это требуется много химического средства и времени».

Барьерные методы «Ловчий пояс». С его помощью можно защитить вишню или сливу. Для этого нужно взять любую ткань, желательно «дышащую», — больше всего подойдет старая одежда, пододеяльник или наволочка. Затем разрезать ее на полосы по 15 сантиметров, обмакнуть в растительное масло и обвязать дерево на расстоянии полуметра от земли. Такая масляная преграда не дает муравьям пробраться в крону дерева. Пояс всегда должен быть промасленным — после дождя следует обновлять пропитку.

Карбофос. Применять его нужно следующим образом: половину ведра с опилками увлажнить разведенным с водой средством и разложить полученную массу вокруг растений в виде кольца. Но опрыскивания этого не заменяют, предупреждает Светлана Самойлова.