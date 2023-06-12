Россияне перечислили приоритетные для ремонта комнаты в квартире

В первую очередь россияне хотели бы отремонтировать в своих квартирах кухню и ванную комнату. Приоритетные для строительных работ помещения они перечислили в рамках исследования сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами». Результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

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В опросе приняли участие более 3,2 тысячи россиян старше 18 лет со всех регионов страны, которые живут в собственной квартире. В первую очередь они бы хотели отремонтировать кухню и ванную комнату — в пользу этих помещений высказалось по 38 процентов респондентов.

Балкон или лоджию хотят отремонтировать 25 процентов отпрошенных. За ремонт в прихожей или коридоре высказались 24 процента, а за изменение интерьера в спальне — 21 процент. При этом отремонтировать гостиную хотят 17 процентов собственников, а детскую комнату — семь процентов.

Что касается расходов на ремонт, то респонденты заявили, что в среднем готовы потратить на работы 287 тысяч рублей. Женщины обозначали сумму в 320 тысяч, а мужчины — в 233 тысячи.