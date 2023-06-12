Лучшие сорта огурцов для посадки

До середины июня на дачах и огородах надо успеть посеять огурцы. Хитростями посадки хрустящего лакомства с «Вечерней Москвой» поделился биолог и огородник Михаил Краснов.

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Огурцы — создания благодарные и несложные в выращивании, единственное, чего они не выносят, — это холод. При семи градусах тепла огурчики просто впадают в ступор: их корни перестают «пить», и растение как будто погибает. Вот почему в истории с огурчиками так важно не торопиться. В прошлом году, кстати, возвратных заморозков не было, так что огурцы спокойно пережили начало июня. Но в этом году холодные дожди, особенно ледяные ливни, случившиеся 3 июня, затормозили рост рано высаженной рассады.

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Если же вы пока еще не сажали огурцы, накройте грядку черным нетканым материалом — дополнительно прогрейте почву. Что еще важно: сделайте лунки, внесите в них органику и прогревайте посадочную площадь уже с лунками. Семена огурцов перед посадкой нужно замочить, а после их посева (2–3 семечка в одну лунку) хорошенько укутайте грядку нетканым материалом, чтобы огурчики не мерзли. На период проращивания материал с почвы можно не снимать, поскольку так она еще и не пересохнет. Когда огурчики проклюнутся, не вредно подкормить их азотным удобрением — пусть это будет настой травы или разведенный навоз. Хороших вам урожаев!

Серпантин: не боится холода и жары

Если вы ищете хороший огурец для грядки, обратите внимание на Серпантин. Это, пожалуй, самый смелый огурчик — не боится холодов и даже терпелив к засухе. Плоды этого огурца отличны в салатах, но не теряют хрусткости и при консервировании.

Белый ангел: ну очень необычный

Белый ангел — огурчик, который выбирают эстеты. Он и правда почти белый, ну или, во всяком случае, очень светлый, при этом очень нежен на вкус и кожица у него тончайшая. Огурец этот довольно урожайный, отлично растет как в теплице, так и на открытой грядке. Но в холодные ночи его, конечно, лучше прикрывать

Изумрудный поток: совершенно неприхотливый

Среди салатных сортов и гибридов есть свои фавориты, один из них — Изумрудный поток F1, возможно, лучший среди равных. Единственное, чем он вас напряжет — требованием подвязать его к шпалере или сетке. В остальном же Изумрудный поток неприхотлив. Вкус у него нежный, сладкий.

Зозуля: проверен годами

С квадратного метра площади огурец Зозуля F1 позволяет собирать до 20 кг огурцов. Причем влегкую! Старый, проверенный друг многих «огуречников», он любим за обильный урожай нежных салатных огурцов. А чем же он горд? Своей красотой! Огурцы у него и правда — ну прямо выставочные.

Домовенок: само изящество

Когда некоторые огурцы уже перестали плодоносить, в силу вступает Домовенок F1. У него небольшие изящные плодики до 7 см в длину и без горечи. Первые плоды у Домовенка появляются на 55-й день после посадки, но зато потом он завязывает огурчики до самых заморозков.

Лорд: урожай принесет даже осенью

Лорд F1 относится к среднеспелым гибридам и удивит вас тем, что продолжит плодоносить даже самой поздней осенью. Причем до самого конца вегетации он будет зеленым!

Колибри: ранний, да капризный

Колибри F1 любят за отличный вкус и способность принести урожай с какой-то невероятной быстротой. Причем Колибри отлично себя чувствует как в теплице, так и просто на грядке. Однако заниматься формированием куста вам придется точно, без этого чудес не случается

Алтайский: потрясающий аромат

Запах огурцов — это запах свежести, зелени, да? Так вот с Алтайским корнишоном все обстоит просто: ароматнее огурчиков вам просто не найти. При этом он предпочитает расти в открытом грунте

Герман: идеален для консервов

Подавляющее большинство огородников на вопрос, какой же огурец стоит назвать лучшим для консервирования, скажут: «Конечно, это Герман!». И правда: этот гибрид не боится ни жары, ни холода и выдает «калиброванный» размер огурца.

Конкурент: и никаких болячек

Сорт Конкурент удивит вас своей универсальностью в использовании и устойчивостью к заболеваниям. Начав плодоносить на 45–55-м дне развития, он будет зеленым, даже когда другие огурцы примутся желтеть!

Мурашка: раньше всех

Ранний гибрид Мурашка F1 уже доказал, что может приносить ну просто очень высокие урожаи, но только при выращивании его в теплице.

Родничок: не подведет

Знаменитый Родничок давно отнесен к числу лучших из среднеспелых огурчиков. Если вы не слишком опытны в выращивании огурцов, то Родничок — ваш вариант, поскольку он никому не позволит остаться без урожая. Как правило, первый урожай с этого растения снимают уже через полтора месяца после посадки. Огурчики нежные, сладкие, вкусные!

Миллионер: удивит урожаем

Миллионер F1 потрясет вас плодовитостью. В одном узле у него завязывается по 10–12 огурчиков! Если повезет с погодой, огурцами вас просто завалит, и они будут вкусными!

Апрельский: лучший для теплицы

Апрельский F1 многие специалисты называют лучшим сортом для теплицы, с чем согласны и огородники. Он приносит высокие урожаи и плодоносит очень долго.

ВАЖНО

Не высаживайте в одной теплице или рядом индетерминантное и детерминантное растения, это приведет к горечи плодов!

БОЧКОВЫЕ ПОСЕЛЕНЦЫ

Каждый год поклонники метода выращивания огурцов в бочках спорят о его плюсах с теми, кто этот способ отрицает. Выигравших, как правило, нет, но если вам интересно — попробуйте, ведь посаженные в бочку огурцы как минимум выглядят эффектно.

Для посадки в бочку вам нужно, правда, иметь изрядное количество питательной земли — ведь бочку придется заполнить. Ухаживать за такой посадкой удобно — не надо наклоняться, да и огурчики видно лучше, чем на грядке.