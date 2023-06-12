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Дизайнер Кузнецова перечислила особенности мужских интерьеров

Мужские интерьеры отличаются вниманием к деталям, подчеркнутой практичностью и эргономикой. Об этом "Вечерней Москве" рассказала дизайнер Ксения Кузнецова.

Дизайнер перечислила особенности мужских интерьеров
© Pxhere

Как отмечает специалист, мужчины большое внимание уделяют деталям использования разных элементов интерьера. Для них на первом месте не декор, а возможность с помощью обустройства помещения облегчить повседневную жизнь на долгое время.

Материалы, которые выбирают мужчины, максимально просты в уходе. Поэтому мебель в мужских интерьерах, как правило, долго остается в хорошем состоянии, а техника легко в нее прячется.

Дизайнер интерьеров назвал цвета, в которые опасно красить спальню

Стремление использовать каждый свободный сантиметр пространства — тоже отличительная черта мужских дизайнов помещения. Квартиры, которые мужчины оформляют для себя, обычно эргономичны.

Нередко у мужчин есть запрос на создание внутри квартиры уголка для работы или целого личного кабинета и гардероба. Там они размещают любимые вещи и аксессуары.

Ранее "Рамблер" рассказывал о запрещенных для интерьера цветах.

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