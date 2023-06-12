Как ухаживать за денежным деревом

Самые неприхотливые растения растут у меня в родительском доме, так как я обычно приезжаю раз в неделю-две, тогда и провожу мероприятия по уходу. А мама просто поливает, но может иногда забыть, поэтому растения, требующие тщательного ухода, у нее не выживают долго. Именно к таким — самым неприхотливым и засухоустойчивым, и относится денежное дерево. Денежное дерево появилось у нас довольно давно в виде двух отросточков с немного отличающимися листьями, сейчас растут два деревца, которым по 4-5 лет.

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Описание растения

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В народе за растением с толстыми мясистыми листиками закрепилось название «денежное дерево», и некоторые люди не знают настоящее название. Думаю, вера, что оно притягивает как магнит в дом достаток, связана как раз с формой деревца, которое словно усыпано листьями, как монетами.

Латинское же название растения — крассула (от лат. Crassus – «толстый»), его обычно указывают на горшках при продаже. В русскоязычной ботанике его называют толстянкой как раз за толстые листья, которые расположены крест-накрест на веточках, в них накапливается влага, благодаря чему растение переносит периоды засухи.

Крассула – это род суккулентных растений (которые имеют специальные ткани для запаса воды) семейства Толстянковые. Род включает более 300 видов, большинство из которых произрастает в Южной Африке.

Чаще всего в комнатных условиях выращивается крассула овальная (Crassula Ovata), одно мое деревце и принадлежит к этому виду, второе деревце имеет листики с заостренным кончиком. В домашних условиях денежные деревья могут дорасти до 1,5 м, мои деревца сейчас высотой 50-55 см.

Условия выращивания

Денежное деревце очень неприхотливо к условиям, поэтому его часто можно встретить в административных зданиях, у кого-то на работе, оно мирится со многими погрешностями в уходе, но чтобы сформировать красивое растение, нужно учитывать несколько простых правил.

очень хорошее освещение, лучше размещать на восточном или юго-западном окне, на южном необходимо притенять от прямых солнечных лучей (при недостатке освещения деревце будет длинным и «лысоватым»;

свежий воздух, на лето очень хорошо выносить на балкон по возможности. Любит:

перелива: лучше не полить, чем перелить, залив губителен, корни начнут загнивать;

длительное пересушивание (более 2-х недель) земляного кома, листья начнут морщиться и опадать;

сквозняки в холодное время года. Не любит:

Посадка, пересадка, размножение

Размножать толстянки можно и семенами, и черенками, как стеблевыми, так и листовыми пластинами. У меня были случаи, когда листик падал в горшок и начинал прорастать, появлялось маленькое растеньице, но это очень долгий процесс. Лучше всего при обрезке взять черенок, подсушить срез и посадить в небольшой горшочек с грунтом из песка и земли, или же поставить черенок в воду, где он также быстро даст корни. Иногда на стеблях даже появляются воздушные корешки.

Когда деревце подрастет, его можно посадить в больший по объему горшок, но не стоит сажать молодое растение сразу в огромный горшок, корневая система не справится. Взрослые растения пересаживают раз в несколько лет. Большие деревья становятся очень тяжелыми и могут вываливаться из горшка и упасть, если горшок неосторожно подвинуть, поэтому для взрослых растений нужно выбирать широкие устойчивые емкости.

Толстянки нетребовательны к почве, грунт можно составить из песка и дерновой земли, либо использовать готовый грунт для суккулентов. Обязателен дренаж на дне горшка, чтобы вода не застаивалась и корни не начали гнить.

Полив и подкормка

Для этого растения отлично подходят комнатные условия, поскольку оно засухоустойчиво, опрыскивать его не нужно, достаточно протирать небольшой влажной тряпочкой листья и стебли от пыли. Конечно, когда дерево уже большое, то в теплое время можно устроить ему душ, чтобы смыть пыль, но в холодное время года это лучше не делать.

Летом поливать его нужно, как просохнет верхний слой грунта, обычно раз в неделю-полторы. Зимой полив осуществляется только тогда, когда весь земляной ком полностью просох, здесь уже временной интервал между проливом может достигать и двух недель. Частенько такое бывало, что деревья ждали моего приезда.

Удобрения также я вношу довольно редко, примерно раз в месяц в весенне-летний период (использую удобрение для кактусов, очень редко — водный раствор биогумуса).

Особенности выращивания

Чтобы денежное деревце притягивало только позитивную энергию и способствовало материальному благополучию, оно должно быть здоровым и красивым. А для этого нужно его формировать. Во-первых, деревце периодически на подоконнике нужно поворачивать, чтобы равномерно развивалась крона. Во-вторых, красивую форму деревца нужно начинать формировать с молодого саженца длиной примерно 15 см, у него сверху прищипывают верхушку, чтобы пошли боковые побеги, затем, как только вырастут веточки, их тоже прищипывают, чтобы они ветвились. Обрезку большого дерева нужно проводить весной, иногда дерево обрезают почти под пень, так обновляют растение, если оно слишком высокое, с длинными или не очень красивыми веточками. Я не решилась на такую кардинальную обрезку, да и в общем-то мое деревце ветвится вполне хорошо.

Вредителей на своих растениях я не замечала, потому что не выношу их на лето на улицу. Были случаи, когда с дерева начинали сыпаться листики, они морщились и становились мягкими, обычно такое было летом, если на подоконнике было жарко и дерево не вовремя было полито, и горшок ему уже был маловат. Увеличение объема горшка со свежим грунтом помогало, начинали расти новые листики.

Интересные факты

Толстянки обладают некоторыми полезными свойствами, их сок, как и сок алоэ, можно использовать для обеззараживания ран, при укусах насекомых и при лечении кожных заболеваний, но внутрь его категорически нельзя принимать, так как в листьях содержится мышьяк. Также растения выделяют в воздух вещества, уничтожающие патогенные вирусы.

Не все знают, потому что это очень редко бывает, но денежное дерево может цвести. Пишут по-разному, что зацветают деревья старше пяти лет, где-то упоминают о цветении с 10-ти летнего возраста. У меня деревья не цвели ни разу, надеюсь, порадуют в скором времени, все-таки уже достаточно большие. Цветочки у денежного дерева маленькие, беловатые или желтоватые, похожие на звездочки. Говорят, цветочки издают приятный легкий аромат.

Обычно цветение начинается в начале весны, когда дерево выходит из состояния покоя. Указывают следующие условия, при которых можно увидеть цветение: хорошее круглогодичное освещение; холодная зимовка (от +10°C до +15°C); своевременная пересадка, регулярные подкормки в весенне-летний период. Читала как-то об опыте одной женщины-цветовода, у которой толстянка зацвела. Главным условием цветения она назвала то, что содержалось дерево все лето на балконе на свежем воздухе и получало достаточное количество света.